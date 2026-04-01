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Parte do antigo Nacional da Cidade Baixa é demolida para dar lugar a novo atacarejo em Porto Alegre

Empresa investe R$ 25 milhões em unidade com 2,5 mil metros quadrados de área de venda, que será a primeira da bandeira Macromix Atacado na Capital

Bruna Oliveira

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