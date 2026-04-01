Parte do antigo Nacional da Cidade Baixa é demolida para dar lugar a novo atacarejo em Porto Alegre

Nacional da Aureliano de Figueiredo Pinto foi fechado em agosto de 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

Quem circula pela região do bairro Cidade Baixa, na Capital, já reparou mudanças no local que vai abrigar mais um atacarejo em Porto Alegre. A marca Macromix, do grupo Unidasul, vai ocupar o espaço do antigo Nacional da Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto.

As obras estão em andamento e dão pistas do tamanho da reforma. Grande parte da estrutura anterior está sendo derrubada para dar lugar a um novo desenho de loja.

Conforme o diretor de infraestrutura da companhia, Almir Menegussi, a obra vai garantir a implantação de um novo conceito de operação e arquitetura, alinhado ao padrão da rede.

Caminhões carregados de materiais e trabalhadores são vistos diariamente no local. Na fase atual de obras, as equipes atuam nas etapas técnicas, que incluem análises e adequações dos sistemas hidráulico e elétrico. Apesar do ritmo intenso, ainda não há previsão para a data de abertura.

Enquanto isso, a empresa já iniciou a captação de profissionais para trabalhar na unidade. A seleção deve começar na segunda quinzena de abril. Os interessados podem encaminhar currículo para o e-mail recrutamentoeselecao@unidasul.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99781-9284.

Conforme noticiou a colunista Giane Guerra em outubro do ano passado, a operação prevê a geração de 150 empregos diretos.

Investimento

Esta será a primeira unidade do Macromix Atacado em Porto Alegre. O investimento é de R$ 25 milhões.

Serão 2,5 mil metros quadrados de área de vendas para 11 mil produtos, com 140 vagas de estacionamento, incluindo recarga para carro elétrico.

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Com sede em Esteio, o grupo Unidasul tem, atualmente, 47 lojas de varejo e atacado em 25 cidades gaúchas, incluindo supermercados Rissul.

O modelo que une atacado e varejo caiu no gosto dos gaúchos e tem ganhado espaço de investimento no Estado. Além dos preços em conta, principal atrativo deste tipo de loja, a experiência de compras cada vez mais profissionalizada, com lojas novas e modernas, tem atraído o público. Em 2025, pelo menos 13 atacarejos foram inaugurados no Estado.

Fim do Nacional

Criada em 1969 como um pequeno armazém em Esteio, a marca foi comprada pelo Carrefour em 2022, que chegou a cogitar levá-la para outras regiões. Uma mudança de estratégia fez com que o grupo francês decidisse extingui-la, concentrando-se em grandes formatos como o atacarejo Atacadão e o clube de compras Sam's Club.

O último supermercado Nacional em Porto Alegre, no bairro Jardim Leopoldina, foi fechado em setembro de 2025.