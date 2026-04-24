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"Os gigantes estão de volta": navio do outro lado do mundo deixa quase 10 mil toneladas de fertilizantes na Capital

O navio LMZ Phoebe ficou quatro dias atracado no Cais Navegantes. Zero Hora acompanhou parte das operações de descarga dos insumos

André Malinoski

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