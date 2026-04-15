Obras de R$ 5 milhões no Jardim Botânico começam neste mês; governo do RS não pretende relançar edital de concessão

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As reformas e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Porto Alegre começarão neste mês. Trata-se do investimento de R$ 5 milhões anunciado pelo governo estadual em setembro de 2025.

A Engpac, empresa contratada para o serviço, será responsável por intervenções no quiosque, bromeliário, lancheria, anfiteatro, cactário e bar, inclusive nos banheiros. Também vai recuperar o muro na divisa com a Vila Juliano Moreira.

Com previsão de duração de 180 dias, esta primeira etapa envolverá troca de pisos e esquadrias, reforma em forros e pintura.

Após uma tentativa de concessão do Jardim Botânico à iniciativa privada em 2022 na qual nenhuma empresa apresentou proposta, o governo estadual não pretende preparar um novo edital nesta gestão (leia mais abaixo).

Intervenções emergenciais

A execução das intervenções está sob responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas do Estado (SOP), com coordenação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). O investimento de R$ 5 milhões virá do Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema).

Segundo a secretária de Obras Públicas, Izabel Christina Cotta Matte, a empresa contratada já vistoriou os prédios, fez o levantamento unitário e técnico e o orçamento.

Em um primeiro momento, explica ela, serão feitas as intervenções emergenciais e já estão sendo elaborados os elementos técnicos e o orçamento do muro. Na sequência, será necessário instalar rede elétrica em alguns ambientes e requalificar os espaços.

Trilhas de educação ambiental

Antes dessa reforma de R$ 5 milhões, o telhado da sede administrativa e da Divisão de Pesquisa e Manutenção de Coleções Científicas, onde fica o Museu de Ciências Naturais, passou por obras. E houve a modernização da rede elétrica dos mesmos prédios.

O serviço no telhado custou R$ 2,7 milhões, e a parte elétrica, R$ 987 mil — valores vindos do Fema, de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

Além disso, trilhas de educação ambiental foram implantadas e aperfeiçoadas, com informações disponibilizadas em placas para o público visitante.

Edital não será relançado nesta gestão

Governo estadual entende que precisa ter um "novo olhar" para o complexo. André Ávila / Agencia RBS

A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, afirma que, após a tentativa de concessão do Jardim Botânico em 2022, foram realizados estudos. Na avaliação do governo, a atual estrutura do local foi um dos motivos para a falta de empresas interessadas.

— Temos algumas estruturas muito obsoletas ou defasadas, como aquele prédio central, que inclusive está subutilizado. Precisamos reformá-lo e dar mais condições — diz Marjorie.

Dessa maneira, o edital de concessão não será relançado nesta gestão:

— Entendemos que precisamos ter um novo olhar sobre o Jardim Botânico como um todo.

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Modelo de concessão

A secretária afirma que uma futura parceria com a iniciativa privada poderia envolver tanto o Jardim Botânico como um todo quanto apenas partes da estrutura.

Marjorie cita como exemplos bem-sucedidos da segunda modalidade o Parque Estadual do Caracol, em Canela, na Serra; o Parque do Tainhas, em Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra; e o Parque do Turvo, em Derrubadas, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

— Aqui no Jardim Botânico, já tivemos a reforma do telhado e da parte elétrica, que somaram quase R$ 4 milhões. Com esses novos R$ 5 milhões, entendemos que vamos melhorar a estrutura como um todo. E a partir daí repensar o modelo de concessão.

Aumento do número de visitantes

Visitantes do Jardim Botânico agora podem comprar ingresso por meio de Pix. André Ávila / Agencia RBS

Nos três meses após a implementação de pagamento de ingresso via Pix, em outubro de 2025, o Jardim Botânico teve um aumento de 27,4% no número de visitantes — antes, as entradas só podiam ser adquiridas com dinheiro.

Entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, foram registrados 2,3 mil visitantes a mais em relação ao mesmo período 12 meses antes.

Na avaliação da Sema, o crescimento registrado se deve também a melhorias na divulgação do espaço e à qualificação da experiência dos visitantes.

A secretaria espera agora licitar uma empresa para permitir o acesso do público por meio de cartões de débito e crédito.

Jardim Botânico de Porto Alegre