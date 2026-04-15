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Obras de R$ 5 milhões no Jardim Botânico começam neste mês; governo do RS não pretende relançar edital de concessão

Empresa Engpac foi contratada para realizar intervenções em espaços como  quiosque, bromeliário, lancheria, anfiteatro, cactário e bar

André Malinoski

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