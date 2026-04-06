Obra que vai mudar de lugar escola que funciona há 35 anos em condomínio deve ficar pronta no final de 2027

Foi assinada nesta segunda-feira (6) a ordem de início da obra do novo espaço da Escola Municipal de Educação Infantil Vale Verde. A instituição funciona desde 1991 dentro de um condomínio residencial, no Jardim Itu, na zona norte de Porto Alegre. A previsão é de que a obra seja concluída em 18 meses.

O prédio será construído a dois quilômetros do ponto inicial. A escola vai passar a funcionar na Rua João da Silva Bueno, no bairro Morro Santana. Terá capacidade para atender 126 alunos em turno integral, com turmas de berçário 1 e 2, maternal e jardim. Atualmente, a escola atende 74 crianças, com idades entre dois e cinco anos.

— A gente vai conseguir quase dobrar a capacidade de atendimento. E com espaços que realmente foram planejados, projetados para serem uma escola de educação infantil, com tudo que é necessário, com a maior qualidade possível — afirmou o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.

O investimento da construção do novo espaço da escola será de R$ 6,52 milhões.

Divergências

Atualmente, a instituição funciona dentro do Condomínio Parque Vale Verde, que tem aproximadamente 1 mil moradores divididos em torres com 318 apartamentos. Em 1988, a comunidade e a prefeitura fizeram acordo para que creche fosse construída no endereço.

No entanto, com o passar dos anos começaram a surgir divergências entre moradores do condomínio e a comunidade escolar. Para acessar a creche, por exemplo, alunos, pais, professores e servidores da escola precisam passar pela portaria do condomínio. O mesmo vale para prestadores de serviço, que entregam comida e materiais de higiene e limpeza para a instituição.

Ainda há conflito com o horário de silêncio no período de almoço, que coincide com os momentos em que as crianças estão no pátio.