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Obra que vai mudar de lugar escola que funciona há 35 anos em condomínio deve ficar pronta no final de 2027

Ordem de início foi assinada nesta segunda-feira (6). Havia divergências com os moradores, inclusive sobre horário de silêncio

Kathlyn Moreira

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