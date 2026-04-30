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Obra para concluir nova ponte do Guaíba deve começar em julho, projeta ministro dos Transportes

George Santoro confirmou a homologação da licitação — etapa final do processo que permite a assinatura do contrato e o início dos trabalhos

Airton Lemos

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