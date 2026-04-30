Obra para concluir nova ponte do Guaíba deve começar em julho, projeta ministro dos Transportes

Com obra iniciada em 2014, a ponte foi inaugurada parcialmente em 2020. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O ministro dos Transportes, George Santoro, projeta que a obra das quatro alças de acesso da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, deve ter início em julho. A estimativa foi apresentada durante agenda na Capital nesta quarta-feira (29).

A homologação anunciada por Santoro encerra o processo licitatório, confirma o consórcio vencedor e permite a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço. O trabalho ficará a cargo do Consórcio Cidade e Arteleste.

O ministro afirmou que a fase de licitação está concluída e que o contrato deve ser formalizado nos próximos dias.

— Eu acho que em 15 dias o contrato está assinado, e a ordem de serviço. Provavelmente, a obra se inicia realmente em julho — disse.

Mesmo já em operação, a nova ponte do Guaíba ainda não funciona plenamente. O principal gargalo é a ausência de quatro alças no lado leste, responsáveis pela conexão com o sistema viário da zona norte da Capital. Sem esses acessos, o fluxo segue limitado e não atinge o potencial de redução de congestionamentos.

A nova fase também envolve a remoção de famílias nas vilas Areia e Tio Zeca. Levantamento da prefeitura aponta cerca de 170 edificações ainda a serem demolidas, muitas com atividade comercial e em negociação para indenização. A liberação dessas áreas é considerada essencial para o avanço da obra.

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O investimento previsto para a etapa final é de aproximadamente R$ 525 milhões. A expectativa do governo é que, com a conclusão dos acessos, a ponte passe a operar de forma integrada, com impacto no trânsito na BR-116 e no acesso à Região Metropolitana.

— É um investimento muito importante para Porto Alegre, para desafogar o trânsito da cidade e dar uma solução logística — afirmou o ministro.

Na mesma agenda, Santoro também entregou obras no trecho Norte da BR-116, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, com liberação de faixas adicionais e uma passarela no trecho da BR-116, na região do bairro Scharlau, em São Leopoldo. Nesta quinta-feira (30), o ministro participa ainda da entrega da duplicação de um trecho da BR-290, em Pântano Grande.

Obra iniciada em 2014

A obra foi iniciada em 2014. Contratualmente, havia previsão de que fosse concluída em 2017. Ela foi inaugurada parcialmente em 2020. Até agora, foram investidos R$ 769 milhões na construção.

Em 2021, o governo federal incluiu a obra em um estudo de nova concessão. Somente em julho de 2024, o Dnit voltou a assumir o término da construção.

A União ainda pretende repassar a nova ponte, assim como a BR-290, para a iniciativa privada. Quando isso ocorrer, o Dnit seguirá responsável pelo término da obra e a empresa vencedora da concessão fará a conservação da estrutura.

Multas do free flow

Durante a agenda em Porto Alegre, o ministro também tratou das mudanças no sistema de pedágio sem cancela, o free flow. Segundo Santoro, a decisão de suspender temporariamente a aplicação de multas foi articulada com os governos estaduais, após o aumento no número de autuações e os impactos diretos na arrecadação.

O ministro afirmou que houve contato com secretarias da Fazenda para explicar o volume de multas e a necessidade de reorganizar o modelo de cobrança. A medida cria um período de transição para que os motoristas regularizem os débitos sem penalização.

— A gente está tentando dar um freio de arrumação no sistema free flow do país — reforçou.

Além disso, o governo federal determinou a integração dos sistemas das concessionárias à base da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), permitindo que os usuários consultem as passagens em um único ambiente e façam o pagamento diretamente.