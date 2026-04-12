"O clima já está favorável": festival de vinhos reúne milhares na Redenção

Com a chegada do frio em Porto Alegre, um vinho vai bem. Neste sábado (11), com o dia ensolarado, milhares de pessoas aproveitaram a oportunidade para degustar a bebida em um evento ao ar livre. Pela primeira vez na Capital, o Vai de Vinho Brasileiro Festival reuniu visitantes no Parque da Redenção, com degustações gratuitas e venda de produtos, como vinhos, espumantes e sucos de uva gaúchos.

Ao todo, foram oferecidos quase cem rótulos de 18 vinícolas participantes. O evento ocorreu das 16h às 21h, com entrada franca. Segundo a organização do festival, a proposta da festa é democratizar e descomplicar o consumo de vinho, aproximando as marcas do público.

— A gente realiza o evento justamente nesses lugares, como o parque da Redenção, que tem um simbolismo muito grande para Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, para fazer as pessoas virem para a praça para consumir esses produtos — diz a supervisora de marketing da vitivinicultura do Estado (Consevitis-RS), Ana Cristina Decol, uma das organizadoras.

Foram oferecidos quase cem rótulos de 18 vinícolas participantes do evento. Sofia Lungui / Agencia RBS

A primeira edição do evento foi realizada em 2025, em Florianópolis (SC), e reuniu mais de 2 mil pessoas. Em Porto Alegre, a iniciativa contou com diversas marcas que fazem parte da história dos gaúchos, como a cooperativa Nova Aliança, de Flores da Cunha, que tem 96 anos e reúne 600 famílias em diferentes regiões do Estado.

— No geral, para o vinho brasileiro é importante estar perto do consumidor. Ele ainda sofre um pouco de preconceito, então, é importante estar pertinho das pessoas — afirma a sommelière Patrícia Larios, que atua na cooperativa.

O festival reuniu pessoas de diferentes perfis e idades, como casais, famílias e grupos de amigos. O agrônomo Patrick Quintela, de 33 anos, é de Belém (PA) e mora há um ano em Porto Alegre. Ele foi com a namorada aproveitar o evento e conhecer melhor a cidade.

— Viemos para cá para trabalhar. Agora estamos fazendo um pouco desses rolês para conhecer pontos importantes da cidade, como a Redenção, e aí deparamos com esse evento, muito legal. Os vinhos são muito bons, fomos em uns três quiosques provar — conta.

A técnica de enfermagem Tássia Fernandes, 39, e a servidora pública Patrícia Rodrigues, 34, aproveitaram o festival. Sofia Lungui / Agencia RBS

A técnica de enfermagem Tássia Fernandes, 39 anos, e a servidora pública Patrícia Rodrigues, 34, também aproveitaram o passeio. Para as amigas, foi uma boa oportunidade de experimentar vinhos diferentes.

— Achei bem diferente. É a primeira vez que vejo um evento de vinhos assim, a céu aberto. A proposta é bem interessante. Em Porto Alegre, não costumamos ter eventos dessa dimensão, assim na Redenção. É algo muito legal — afirma Tássia.

O publicitário Rodrigo Portela, 48 anos, e a professora Liege Studzinski, 45, adoraram o festival. Sofia Lungui / Agencia RBS

O publicitário Rodrigo Portela, 48 anos, e a professora Liege Studzinski, 45, avaliaram que o festival poderia ocupar uma área maior, devido à limitação de espaço no local. As tendas foram instaladas próximo à Avenida João Pessoa, no entorno do espelho d’água da Redenção.

— Poderia ser ampliado, porque tem muito público. Mas achamos muito legal. Todo mundo gosta de vinho, de uma reunião, e o clima já está favorável para isso, então está superconvidativo para estar aqui — diz Liege.

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A programação também contou com food trucks, música, ativações com brindes e até brinquedo inflável para as crianças. O festival é uma realização do Consevitis-RS em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi-RS).

O festival é uma realização do Consevitis-RS. Sofia Lungui / Agencia RBS