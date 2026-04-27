Número de passageiros de lotações em Porto Alegre caiu em 1 milhão em dois anos; reajuste na tarifa passou a valer nesta segunda-feira

O número de passageiros que usaram lotações em Porto Alegre caiu 1,1 milhão entre 2023 e 2025. O dado é da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). No ano passado, foram 3,9 milhões de pessoas contra 5 milhões em 2023. Uma queda de 22% em dois anos. Em 2019, foram 10,8 milhões de passageiros, portanto uma queda de quase 64% entre o ano pré-pandemia e 2025.

Em meio ao cenário de perda de passageiros, a tarifa das lotações foi reajustada passando a custar R$ 9 a partir desta segunda-feira (27). O aumento foi solicitado pela Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre (ATL) e autorizado pela prefeitura. O último reajuste havia sido aprovado em julho de 2022, quando passou para R$ 8.

O aumento pegou usuários de lotação de surpresa. Porém, para alguns passageiros, o reajuste não deve impactar no hábito de seguir utilizando o meio de transporte.

— Gosto de usar pela facilidade. De não ter que usar carro pra vir para o Centro e, pelo local que eu moro, a lotação passa muito perto — afirmou Rejane Tonetto, passageira da linha IAPI.

O aumento da tarifa, que passou a valer nesta segunda, pegou usuários de surpresa. Paulo Rocha / Agência RBS

Apesar do aumento da tarifa, a ATL descarta investimento em melhorias na frota. A idade máxima permitida aos veículos, atualmente, é 14 anos. O aumento de R$ 1 na passagem deve servir apenas para cobrir perdas em custos operacionais e de pessoal.

— A única justificativa do aumento é o impacto recente que a gente teve no óleo diesel, que é hoje o principal insumo do transporte. Melhoria de frota, num primeiro momento, não tem como. A gente votou por um aumento mínimo possível justamente porque não queríamos que isso levasse a uma perda de passageiros — afirmou Natália Brusch, tesoureira da ATL, em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

Segundo a associação, a prefeitura é sensível à situação das lotações. Desde o ano passado, empresários do setor e a gestão municipal trabalham em um projeto para integrar as lotações ao sistema de ônibus, visando atender lacunas deixadas pelos coletivos. Porém, ele segue sem previsão de início.

— Estamos em via de autorizar o sistema que vai trazer uma ampliação no atendimento e ajudar o sistema de ônibus em locais periféricos ou de baixa demanda, como na madrugada — explica o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior.

Conforme a EPTC, em 2014, o sistema de lotação transportava 20,4 milhões de usuários em Porto Alegre. A Capital possui, atualmente, 18 linhas.

Linhas de lotação ativas

02.1 - Menino Deus

10.3 - Cristal - Otto

10.4 - Ipanema

10.5 - Guarujá - Ponta Grossa

10.6 - Restinga

10.61 - Restinga Nova

10.63 - Restinga - Glória

10.7 - Belém Novo

10.71 - Belém Novo - Chapéu do Sol

20.2 - Otto Teresópolis - Campo Novo

20.4 - Jardim Vila Nova

30.2 - Partenon - Pinheiro

40.4 - Petrópolis - Fapa

50.1 - Auxiliadora

50.2 - IAPI

50.6 - Guerino - Lindoia

60.5 - Jardim Dona Leopoldina

60.52 - Jardim Dona Leopoldina - Cristóvão Colombo