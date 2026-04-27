Porto Alegre

Transporte na Capital
Notícia

Número de passageiros de lotações em Porto Alegre caiu em 1 milhão em dois anos; reajuste na tarifa passou a valer nesta segunda-feira

Segundo a EPTC, houve uma queda de 22% em dois anos. Passagem para usar o coletivo está em R$ 9

Paulo Rocha

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