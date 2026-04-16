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Novas imagens e depoimento de testemunhas: polícia investiga se veado encontrado no Menino Deus estava em cativeiro

Oitivas do caso começaram na manhã desta quinta-feira (16); hipótese crime ambiental e maus-tratos a animal é apurada

Pâmela Rubin Matge

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