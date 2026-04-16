Novas imagens e depoimento de testemunhas: polícia investiga se veado encontrado no Menino Deus estava em cativeiro

Fêmea tinha 42 quilos e era uma espécie nativa de cervo axis. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O caso envolvendo um veado encontrado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, poderá ser enquadrado como crime.

A Polícia Civil abriu inquérito, começou a ouvir testemunhas na manhã desta quinta-feira (16) e analisa novas imagens de videomonitoramento do entorno de onde o animal foi resgatado.

Conforme o delegado Gustavo Brentano, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, saber de que forma e por quem o veado da espécie cervus axis – chegou até a área urbana da cidade é o principal ponto da investigação.

Também será apurado se os cães que atacaram o mamífero foram atiçados por alguém ou somente agiram por instinto.

– Começamos a ouvir testemunhas para investigar se o animal era mantido em cativeiro e as circunstâncias em que foi atacado pelos cães – diz o delegado.

A hipótese de o caso ser enquadrado como maus-tratos a animais (se ficar comprovado que o cães foram atiçados) e crime ambiental (se o veado era mantido em cativeiro) não estão descartadas.

Ferimentos levaram à eutanásia do animal

No final da manhã de quarta-feira (15), poucas horas depois de ser resgatado, o veado foi submetido à eutanásia.

Era uma fêmea de 42 quilos, que, segundo Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (Preservas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apresentava extensos ferimentos externos. Ela foi atacada por cães. Em atendimento, foi identificada uma lesão no pulmão, mudança na cor da urina que indicava comprometimento sistêmico e alterações que mostravam lesão muscular generalizada — característica do grupo dos cervídeos quando estão em situação de intenso estresse.

O cervo axis é uma espécie nativa da Índia, mas introduzida nos territórios sul-americanos entre as décadas de 1920 e 1930. Há registros que, desde esse período, foi trazida para fazendas com a finalidade de caça na Argentina e no Uruguai.

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