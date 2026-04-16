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Animal exótico
Notícia

Novas gravações mostram veado desorientado durante madrugada na Rótula das Cuias; assista

Cervo foi encontrado ferido, amarrado pelo pescoço e com lesões após ataque de cães no bairro Menino Deus; ele foi submetido a eutanásia

Pâmela Rubin Matge

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