Porto Alegre

Obra pronta
Notícia

Nova Olaria: tradicional shopping da Cidade Baixa confirma novas marcas antes da entrega de revitalização

Operações incluem cervejaria e agência de viagens. Construtora responsável pelo empreendimento aguarda liberação do Dmae para entrega do local

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS