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"Nossa parte está feita", diz CEO da Fraport Brasil sobre obras para evitar nova enchente no aeroporto Salgado Filho

Apesar de melhorias no terminal, Andreea Pal destacou que a empresa ainda espera serviço emergencial por parte do poder público

Paulo Rocha

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