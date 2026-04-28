"Nossa parte está feita", diz CEO da Fraport Brasil sobre obras para evitar nova enchente no aeroporto Salgado Filho

A CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, afirmou nesta terça-feira (28) que a parte que cabia à concessionária na proteção do Aeroporto Internacional Salgado Filho contra nova enchente já foi concluída. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a executiva destacou que as obras internas do sítio aeroportuário foram realizadas entre 2024 e o início de 2025, mas alertou que a vulnerabilidade do terminal permanece enquanto não forem executadas intervenções estruturais fora da área do aeroporto, sob responsabilidade do poder público.

— Nossa parte está feita. As bacias foram limpas, as bombas estão funcionando, e hoje conseguimos captar a água que vem da cidade e liberá-la para o rio — afirmou Andreea.

Segundo ela, o maior risco permanece quando o nível do Guaíba está alto, situação em que a água retorna para o aeroporto a partir do Rio Gravataí — cenário que só poderá ser evitado com novas obras de contenção na zona norte de Porto Alegre.

Andreea Pal disse compreender as dificuldades da prefeitura de Porto Alegre na condução do projeto. Segundo ela, logo após a enchente, a única alternativa existente até então envolvia a construção de um dique maior, que exigiria a remoção de cerca de mil famílias, além de custos elevados.

Andreea Pal participou ao vivo do "Gaúcha Atualidade". Reprodução / Youtube GZH

— Quero tomar um pouco o lado da prefeitura. Naquela época, não existia outro projeto. Foi preciso tempo para desenvolver uma nova solução técnica, com cálculos sobre o comportamento da chuva no futuro — explicou.

Ainda assim, a executiva demonstrou preocupação com o risco de atrasos, especialmente diante da possibilidade de o Exército assumir a obra. Isso porque a corporação ainda precisaria realizar um estudo próprio, com prazo estimado entre 30 e 45 dias. No melhor cenário, a resposta só viria em julho, encurtando ainda mais o cronograma.

— Não entendo a necessidade de refazer estudos que já foram feitos antes — comentou.

Andreea foi enfática ao afirmar que a Fraport não pretende comprar bombas flutuantes para uso próprio, como as que foram utilizadas emergencialmente por produtores rurais para drenar a água durante a última enchente.

— Para nós, não faz sentido investir em bombas, porque simplesmente não pode haver água dentro do aeroporto. Mas agora sabemos que essas bombas existem e, se acontecer de novo, podemos pedir ajuda — disse.