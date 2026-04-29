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"Não quis incentivar pichação", diz ex-BBB Samira após repercussão de vídeo mostrando nome em muro; entenda o que diz a lei

Diálogo nas redes sociais começou após influenciadora mostrar inscrição antiga em ponto turístico; ao g1, ela afirmou que hoje tem outra consciência e cobrou foco em outras demandas da cidade

Duda Romagna

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