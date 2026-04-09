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Mulher morre após ser atropelada por lotação no Centro de Porto Alegre

Trânsito foi bloqueado na Rua Sete de Setembro, entre General Câmara e Siqueira Campos, para atendimento da ocorrência e perícia

Ian Tâmbara

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