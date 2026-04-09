Mulher morre após ser atropelada por lotação no Centro de Porto Alegre

EPTC isolou trecho da Rua Sete de Setembro após atropelamento com morte no Centro Histórico de Porto Alegre. Ian Tâmbara / Agência RBS

Uma mulher de 67 anos morreu após ser atropelada por uma lotação por volta das 15h30min desta quinta-feira (9) no Centro Histórico de Porto Alegre. O acidente ocorreu na Rua Sete de Setembro, nas proximidades do cruzamento com as ruas General Câmara e Siqueira Campos.

Segundo informações apuradas no local, a vítima teria se desequilibrado e caído sob o veículo. A lotação ainda teria arrastado a mulher por alguns metros.

O local foi isolado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O trânsito ficou totalmente bloqueado no trecho entre as ruas General Câmara e Siqueira Campos, sendo liberado por volta das 17h30min.

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