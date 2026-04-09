Mulher morre após ser atropelada por lotação no Centro de Porto Alegre

Uma mulher de 67 anos morreu após ser atropelada por uma lotação por volta das 15h30min desta quinta-feira (9) no Centro Histórico de Porto Alegre. O acidente ocorreu na Rua Sete de Setembro, nas proximidades do cruzamento com as ruas General Câmara e Siqueira Campos.
Segundo informações apuradas no local, a vítima teria se desequilibrado e caído sob o veículo. A lotação ainda teria arrastado a mulher por alguns metros.
O local foi isolado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O trânsito ficou totalmente bloqueado no trecho entre as ruas General Câmara e Siqueira Campos, sendo liberado por volta das 17h30min.
Às 15h42min, a EPTC informou que agentes de trânsito, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros atuavam na ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.