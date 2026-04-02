Porto Alegre

Viaduto Otávio Rocha
Notícia

"Muito bonito de ver": obra de cartão-postal de Porto Alegre é concluída, e pedestres voltam a circular pelo local

Revitalização atrasou quase dois anos. Contrato para ocupação comercial será assinado na próxima semana

Bruna Oliveira

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