"Muito bonito de ver": obra de cartão-postal de Porto Alegre é concluída, e pedestres voltam a circular pelo local

A prefeitura de Porto Alegre deu por concluída, agora oficialmente, a restauração do Viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, no centro da Capital. Apenas alguns detalhes de acabamento ainda estão sendo realizados. Na semana passada, o trecho que dá acesso às escadas no sentido da Rua Duque de Caxias em direção à Rua Coronel Fernando Machado já havia sido liberado.

A revitalização do viaduto começou no fim de 2022, e o prazo de entrega, que inicialmente era de 18 meses, foi prorrogado algumas vezes. A obra completa foi entregue à população com quase dois anos de atraso.

Nos últimos dias, muitos pedestres voltaram a transitar pelo trecho de calçada que ficou interrompido por tapumes durante um longo tempo. Na manhã desta quarta-feira (2), vizinhos que passavam pelo vão dos arcos se cumprimentavam e celebravam a entrega da obra. A suntuosidade das colunas gera surpresa e admiração.

— Até que enfim estamos passando aqui de novo!

Marilene da Rosa Luz, 78 anos, moradora da Rua Demétrio Ribeiro que usa a via com frequência em direção ao centro, agora comemora a liberação total do trecho. Puxando o seu carrinho de compras, disse que a calçada dá mais segurança para os pedestres circularem:

— Tá muito bonito de ver. E muito mais seguro para caminhar. Vamos ver quanto tempo dura.

Para a aposentada Salete Pedrini, 72 anos, também moradora do Centro Histórico, é um privilégio transitar por uma construção histórica e imponente como o Viaduto Otávio Rocha. Sua expectativa é para que o espaço permaneça assim, renovado:

Eu vinha caminhando e pensando: essa obra ficou tão bonita! Agora é ter o cuidado para não picharem e manterem como está. SALETE PEDRINI Aposentada

Enquanto a reportagem esteve no local, agentes da Guarda Municipal trabalhavam na vigilância da área. Muitos pedestres aproveitavam a presença das equipes para sacar os celulares do bolso e fazer fotos do viaduto novo em folha.

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Uma dupla de amigas de Santa Maria, na região central do Estado, aproveitou a volta de uma viagem à Bahia para esticar o passeio pela Capital. Ana Beatriz Von Ende, 73 anos, e Rosa Maria dos Santos, 72, ficaram admiradas. Era a primeira vez que viam o local depois da retirada dos tapumes.

— Ficou uma maravilha! Que beleza de construção — disse Ana Beatriz.

Rosa Maria (e) e Ana Beatriz, de Santa Maria, aproveitaram a passagem pela Capital para admirar a construção histórica. Jeff Botega / Agencia RBS

Novas operações

Apenas os tapumes que dão acesso às escadarias internas, fechadas em vidro e alumínio, ainda permanecem. Segundo a prefeitura, eles serão removidos quando os espaços comerciais forem ocupados pelos novos empreendimentos. A partir de abril, o consórcio Confia no Centro, formado pelo Bar Justo e pelo Café Mal Assombrado, fará a gestão dos 29 espaços comerciais na estrutura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a assinatura do contrato entre as partes está prevista para o dia 10 de abril.

Conforme antecipou o colunista Jocimar Farina, mais de 50 empresas demonstraram interesse em ocupar os espaços comerciais.

Patrimônio da Capital

Ícone da arquitetura e cartão-postal porto-alegrense, o Viaduto Otávio Rocha foi construído entre 1928 e 1932, quando foi inaugurado. A obra foi concebida para atender a uma necessidade viária que conectasse as zonas leste, sul e central da Capital.

Desde outubro de 1988, a construção é tombada como patrimônio histórico cultural. Antes da revitalização entregue agora, a última vez que o viaduto de 270 metros de extensão passou por obras havia sido em 2001.