Motorista fica ferido após bater em poste e capotar na Av. Ipiranga, em Porto Alegre

Gustavo Gossen / Agência RBS

Um motorista ficou ferido após bater em um poste e capotar o carro na Av. Ipiranga, no bairro Partenon, zona leste de Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (1).

O acidente ocorreu por volta da 1h, na altura do número 6.107 da via, logo depois da Terceira Perimetral. O homem dirigia um Jeep Renegade quando perdeu o controle do veículo, atingiu o poste e capotou.

Com o impacto, o poste caiu sobre a pista. O motorista, que estava sozinho no carro, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Gustavo Gossen / Agência RBS

Segundo as autoridades, não foi possível realizar o teste do bafômetro no condutor em função do estado de saúde, mas havia sinais de embriaguez.