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Motorista fica ferido após bater em poste e capotar na Av. Ipiranga, em Porto Alegre

Acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1) no bairro Partenon; poste caiu sobre a pista e trânsito precisou ser desviado

Gustavo Gossen

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