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Milhares de fiéis homenageiam São Jorge em tradicional Procissão Luminosa; veja imagens

Homenagens ao santo continuam neste domingo, com festejos populares no pátio da Igreja São Jorge

André Ávila

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Bruno Todeschini

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