Milhares de fiéis homenageiam São Jorge em tradicional Procissão Luminosa; veja imagens

A 73ª Festa de São Jorge atraiu milhares de devotos para a Procissão Luminosa, em Porto Alegre. A chuva prevista para a noite desta quinta-feira (23) não veio, e fiéis levaram a imagem do santo pelas ruas da cidade, acompanhados pelas tradicionais velas e também por espadas-de-são-jorge.

Durante o trajeto, moradores também acompanharam, pelas janelas de suas casas, o cortejo, que neste ano teve como tema "Fraternidade e Moradia" e como lema “A casa de São Jorge é casa de irmãos”.

No domingo (26), haverá procissão, missa e festa. A programação dominical inicia com missa às 9h, celebrada por Dom Darley Kummer, bispo auxiliar de Porto Alegre.

Logo após, às 10h, começa uma procissão pelas ruas do entorno e, às 12h, haverá festejos populares no pátio da Igreja São Jorge. Às 20h, será realizada a missa de encerramento.

A festa é organizada pela Paróquia São Jorge, com apoio da Secretaria Municipal da Cultura.

Veja a programação para este domingo