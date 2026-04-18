Porto Alegre

Delicado e ameaçado
Notícia

Menor felino selvagem do Brasil é flagrado por câmera em Porto Alegre; veja vídeo

Pouco maior que um gato doméstico, o felino é classificado como vulnerável à extinção e teve a ocorrência confirmada na região do Lami

Duda Romagna

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