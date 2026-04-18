Menor felino selvagem do Brasil é flagrado por câmera em Porto Alegre; veja vídeo

O menor felino selvagem do Brasil foi registrado recentemente em vídeo em uma área de mata de Porto Alegre. Conhecido como gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus), o animal foi flagrado por câmeras escondidas na região do Lami, na zona sul da Capital.

Pouco maior que um gato doméstico, o Leopardus guttulus pesa entre 1,8 e 3,5 quilos e tem o corpo medindo de 36 a 54 centímetros, sem contar a cauda.

Sua pelagem varia do amarelo-claro ao castanho, coberta por rosetas (manchas escuras) que servem como camuflagem em seu habitat natural, a Mata Atlântica e áreas de Cerrado.

Menor felino selvagem do Brasil, gato-do-mato-pequeno é registrado em Porto Alegre. Felipe B. Peters / Felinos do Pampa

Segundo o projeto Felinos do Pampa, responsável pelo monitoramento das câmeras no Estado, apesar da aparência delicada, trata-se de um predador ágil e solitário. Excelente escalador, alimenta-se principalmente de pequenos roedores, aves e lagartos, mas também pode caçar presas maiores, como quatis e pacas.

O gato-do-mato-pequeno só foi reconhecido como espécie distinta em 2013. Por mais de um século, foi considerado uma subespécie de outro felino, até que dados moleculares demonstraram que sua linhagem divergiu há mais de 1,5 milhão de anos.

Seu comportamento também é adaptável: a espécie apresenta atividade tanto noturna quanto diurna. Essa flexibilidade parece ser uma estratégia para evitar encontros com predadores maiores, como a jaguatirica (Leopardus pardalis). Em áreas onde a jaguatirica é comum, o gato-do-mato-pequeno torna-se extremamente raro.

Outra curiosidade está ligada ao melanismo, uma condição genética que resulta em pelagem totalmente preta, relativamente comum na espécie.

Estudos indicam que indivíduos com padrão típico são mais ativos em noites escuras, enquanto os melânicos preferem caçar em noites de lua cheia, utilizando a coloração escura como vantagem sob o luar.

Espécie em ameaça

Classificado como "vulnerável" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), sua população global é estimada em apenas 6.047 indivíduos maduros — e está em declínio.

A principal ameaça é a perda e a fragmentação do habitat. A espécie já perdeu 68,2% de sua área de distribuição histórica, sobretudo pela conversão de florestas para a agropecuária.

Além disso, sofre com atropelamentos, envenenamento por iscas destinadas a roedores, transmissão de doenças por cães e caça em retaliação à predação de aves domésticas.

Pesquisadores monitoram a espécie para entender como ela sobrevive em ambientes alterados pelo homem, além de investigar sua adaptação às enchentes, cada vez mais frequentes na região.