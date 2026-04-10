Mais de 8,5 mil pessoas vivem em áreas de risco para eventos climáticos em Porto Alegre, aponta estudo para redução de danos

Porto Alegre tem 8.591 pessoas vivendo em áreas consideradas de risco para eventos climáticos naturais ou causados pela intervenção humana. O dado foi apontado nos relatórios do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), apresentados nesta sexta-feira (10), em audiência pública na Cinemateca Capitólio.
O estudo apresentado mapeou 204 setores de risco classificados como prioritários na Capital — originalmente, 151 já haviam sido identificados pela prefeitura, mas alguns foram divididos em subsetores na conclusão do trabalho (veja mais abaixo o detalhamento). Destes, 35 apresentaram risco muito alto, e 169 tiveram risco alto. A análise também apontou 3.438 edificações sob algum tipo de risco.
O levantamento, uma ferramenta para o planejamento urbano com foco na redução de riscos, foi executado pela prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Ministério das Cidades. Entre os objetivos estão a revisão, atualização e caracterização destas áreas de risco, com ênfase em assentamentos urbanos precários. A prioridade são partes da cidade onde ainda não há projetos em andamento, com medidas para pequenos arroios e encostas.
As equipes percorreram comunidades da Ilha dos Marinheiros e os bairros Santa Rosa de Lima, Bom Jesus, Jardim Carvalho, Partenon, Vila São José, Coronel Aparício Borges e Vila João Pessoa.
Nas áreas prioritárias mapeadas, foram identificados processos perigosos em sua maioria hidrológicos (presentes em 121 setores), como inundações, enxurradas e alagamentos. Os demais tipos — geodinâmicos ou ambos —incluem erosão de margens de cursos d’água, queda e/ou rolamento de blocos e escorregamentos (por ocupação inadequada, por erosão de margens, queda de muros e movimentos de aterros de lixo/entulho).
O grau de risco dependerá da magnitude e do grau de dano que pode causar na infraestrutura e em residências expostas.
— Foram muitas as áreas que a gente considera críticas do ponto de vista da vulnerabilidade, principalmente. A forma como as casas estão construídas, a fundação da casa, pavimentação, ausência de drenagem urbana, acúmulo de lixo ao longo dos arroios. São alguns dos principais problemas que a gente viu — explica o professor Guilherme Garcia de Oliveira, vinculado ao Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia da Ufrgs, e coordenador do projeto.
O trabalho se iniciou em março de 2024 e foi impactado pela enchente de maio daquele ano, que foi decisiva para remodelagem do projeto e inclusão de áreas que não seriam contempladas, como a Ilha dos Marinheiros.
— A gente iria focar todos os nossos esforços nas áreas de enxurrada, que são essas cheias mais rápidas, dos pequenos arroios e nas áreas de encosta, os movimentos de mastro, deslizamentos, queda de barreira. A gente nem versaria sobre as inundações — explica o professor.
O mapeamento por regiões
Região Partenon
(bairros Partenon e Cel. Aparício Borges)
- 114 setores de risco mapeados
- 2.665 pessoas afetadas
- 1.023 edificações afetadas
Região Leste
(bairros Bom Jesus e Jardim Carvalho)
- 56 setores de risco mapeados
- 1.574 pessoas afetadas
- 628 edificações afetadas
Arquipélago
(Ilha Grande dos Marinheiros)
- 27 setores de risco mapeados
- 2.150 pessoas afetadas
- 854 edificações afetadas
Região Norte
(bairro Santa Rosa de Lima)
- 7 setores de risco mapeados
- 2.202 pessoas afetadas
- 933 edificações afetadas
Obras de prevenção sugeridas têm custo estimado em R$ 88,7 mi
O plano sugere 24 medidas estruturais, que envolvem obras para redução de riscos e prevenção. O custo estimado chega a R$ 88,7 milhões, com 1.623 domicílios diretamente atendidos pelas intervenções.
O relatório faz uma escala de prioridades baseada na gravidade do problema e no investimento necessário. Neste ranking, áreas como Partenon, Jardim Carvalho, Vila São José e Coronel Aparício Borges são consideradas de maior risco.
— Ao longo do Arroio Moinho, que é uma sub-bacia do Arroio Dilúvio, realmente a situação é bastante crítica, tanto do ponto do perigo hidrológico, porque o rio sobe muito rápido, em poucos minutos já pode transbordar e atingir as casas, mas também por causa da infraestrutura urbana, da ausência dela, e do grau de exposição dessas casas precárias — destaca o professor da UFRGS, mencionado a região no bairro Coronel Aparício Borges como uma das que mais chamou a atenção dos pesquisadores.
O problema não é novo. Em 2017 e 2022, dois moradores da Rua da Represa, na região, perderam a vida em razão das enxurradas.
Conscientização e políticas públicas
Pensando em evitar tragédias como estas, o estudo ainda propõe iniciativas que envolvem políticas públicas e legislação, conscientização da população, previsão e alertas, além de treinamento e infraestrutura da Defesa Civil.
Uma das sugestões é criar um plano de ação comunitário articulado com o plano de contingência municipal, para pensar em cotas críticas para evacuação, por exemplo.
Também é apontada a necessidade de um programa de assessoria técnica para orientações para melhorias de moradias construídas em áreas de risco e a fiscalização de medidas estruturais.
O estudo servirá para que a prefeitura possa buscar recursos em âmbito federal, em iniciativas como o PAC Encostas e PAC Drenagem, que têm priorizado projetos envolvendo com áreas de risco mapeadas em planos municipais. A prefeitura também afirma que vai avaliar o que já está sendo executado nestas regiões para priorizar novas medidas.
— São pequenas ações como canalizações, reforço, gabião para proteger encostas. É uma sequência de ações em vários lugares da cidade, algumas simples e baratas, e outras com custo mais elevado, que obviamente tem que se priorizar aquela que vai proteger melhor a vida das pessoas — aponta o diretor geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) André Machado.