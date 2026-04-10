Porto Alegre

Planejamento urbano
Notícia

Mais de 8,5 mil pessoas vivem em áreas de risco para eventos climáticos em Porto Alegre, aponta estudo para redução de danos

Levantamento executado pela prefeitura em parceria com a UFRGS e o Ministério das Cidades ainda mapeou 3,4 mil edificações sob algum tipo de perigo, a grande maioria para inundações, enxurradas e alagamentos

Kathlyn Moreira

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