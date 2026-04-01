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Justiça suspende obras de empreendimento na Rua Gonçalo de Carvalho

Decisão liminar atende pedido de ONG e questiona a suficiência técnica dos estudos ambientais apresentados para construção. Construtora afirma ter cumprido rigorosamente todas as etapas exigidas

Júlia Ozorio

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