Incêndio atinge edifício no Centro Histórico de Porto Alegre

Bombeiros atuaram no incêndio na Rua Coronel Vicente, em Porto Alegre. Marcos Pacheco/RBS TV

Um incêndio atingiu um edifício no Centro Histórico de Porto Alegre na madrugada deste sábado (18). O fogo começou por volta de 1h30min na Rua Coronel Vicente.

Moradores do edifício, de dois andares e quatro apartamentos, deixaram o local a tempo. Vizinhos também precisaram sair. O telhado do prédio chegou a desabar. Não houve feridos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início em uma unidade que estava vazia e se espalhou pelo prédio. O proprietário da lancheria que fica no térreo foi quem acionou a guarnição. Ainda não se sabe o que causou o fogo.