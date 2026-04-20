Inauguração de lojas sob viaduto no centro de Porto Alegre tem nova data prevista

Obras preparatórias para instalação das operações ainda estão em execução. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre vem buscando recuperar áreas embaixo de viadutos da cidade com revitalização dos espaços e instalação de novas operações comerciais. Um destes é o Viaduto da Conceição, que receberá quatro novos negócios sob sua estrutura nos próximos meses. Havia uma previsão de inaugurar as lojas até o final de março, mas as obras preparatórias no local ainda estão em execução, e a projeção do início das operações foi adiada.

— Tem adotante que já adquiriu o contêiner, que já está mais pronto para instalar e fazer as ligações finais, e adotantes que ainda precisam terminar a construção da estrutura, mas a minha previsão é que até a metade do ano a gente tenha os quatro funcionando — afirma o secretário-adjunto de Parcerias, Fabiano Rheinheimer.

Conforme nota enviada pela Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já executaram a lavagem da estrutura do viaduto e, no momento, trabalham na manutenção das calçadas, em razão da retirada da arquitetura hostil no trecho entre as avenidas Voluntários da Pátria e Alberto Bins. A previsão é que o serviço seja concluído no início de maio e que, a partir daí, os adotantes iniciem a instalação dos contêineres.

Em relação à iluminação, a concessionária IPSul realizou manutenção na área do viaduto, que ainda passará por ajustes após a conclusão das obras e instalação dos contêineres por parte dos adotantes. No local, foram instalados três pontos de água e cinco pontos de coleta de esgoto sanitário pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), além da colocação de floreiras. Um novo posto da Guarda Municipal também foi instalado para reforçar a segurança na região e aumentar o interesse de empreendedores no local.

— Era um ambiente muito degradado, um espaço que nunca teve instalações comerciais, então a gente teve que fazer toda essa nova infraestrutura do zero, para instalação de banheiros, ligações de água, energia elétrica, e não havia tomada de preço, dentro da instrumentalização da prefeitura, para se fazer isso de uma hora pra outra, por isso esse atraso de alguns meses em relação à previsão inicial — explica o secretário-adjunto.

Cerca de 300 negócios demonstraram interesse em se instalar no local, e quatro foram selecionados: três operações gastronômicas, que venderão xis, hambúrguer e cachorro-quente, e um salão de beleza. Inicialmente, eram cinco espaços oferecidos, mas a ocupação de um deles ficará para um segundo momento.

Revitalização de outros viadutos

A prefeitura deu início ao projeto de revitalização de áreas embaixo de travessias elevadas da Capital em 2022, com a recuperação do Viaduto Dom Pedro I, perto do estádio Beira-Rio. No local, foram abertas lanchonetes e, mesmo quando não há jogo do Inter, a região fica movimentada e iluminada. Em seguida, o mesmo ocorreu no Viaduto Obirici, no bairro Passo d'Areia, onde também foram instaladas operações gastronômicas e novos aparelhos de iluminação e segurança.

Além destes, outros espaços públicas da cidade também têm projetos de revitalização e instalação de negócios em andamento. Um desses é o Viaduto Tiradentes, que deverá receber duas operações, e o Viaduto Imperatriz Leopoldina, que terá três espaços comerciais ocupados.

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O Viaduto José Eduardo Utzig, na Zona Norte, também deve ter um edital aberto até a metade deste ano para ocupação de pontos. A prefeitura deve anunciar nos próximos dias a operação que venceu o edital da Praça Otávio Rocha, no Centro Histórico.