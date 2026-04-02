Identificado o casal de idosos que morreu após colisão em poste em Porto Alegre

Fiesta bateu em poste na descida da Rua Sepé Tiaraju e um casal de idosos morreu no acidente. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Foram identificados como Manoel Selmo Peres, 76 anos, e Alice de Almeida Peres, 69, os idosos que morreram após o carro em que eles estavam bater em um poste na Rua Sepé Tiaraju, no bairro Medianeira, em Porto Alegre, no final da manhã de quarta-feira (1º). A neta deles, uma menina de 10 anos, também estava no veículo, ficou ferida e segue hospitalizada no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

O veículo, um Fiesta, era conduzido por Manoel e descia a rua em direção à Avenida Tronco quando bateu no poste. Uma testemunha afirmou à polícia que outro veículo bateu repetidas vezes na traseira do Fiesta antes de o motorista perder o controle do carro.

O delegado Carlo Butareli afirma que a parte traseira do carro não apresenta marcas de batidas. No entanto, a Delegacia de Trânsito ainda busca imagens de câmeras de segurança para confirmar a versão dada pela testemunha.