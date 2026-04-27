Hospitais de Porto Alegre buscam voluntários idosos para estudo de nova vacina contra a gripe

Grupo apresenta imunidade reduzida e maior suscetibilidade a complicações da doença. Hospital São Lucas / PUCRS / Divulgação

Os hospitais Moinhos de Vento e o São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, estão recrutando idosos para participar do estudo de uma nova vacina contra a gripe. A ação é coordenada pelo Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante.

A nova vacina em desenvolvimento tem um adjuvante em sua composição, o que aumenta a proteção em idosos. Conforme o Butantan, esse grupo apresenta imunidade reduzida e maior suscetibilidade a complicações da doença.

Podem participar do estudo homens e mulheres com 60 anos ou mais que estejam saudáveis ou com comorbidades controladas, como diabetes e hipertensão, desde que estejam clinicamente estáveis.

Os voluntários não podem ter tomado a vacina contra a gripe nos últimos seis meses. Também não podem participar pacientes com imunodeficiência ou doenças não estabilizadas.

No Hospital Moinhos de Vento, são 300 vagas até junho. A inscrição ocorre neste link. Já no Hospital São Lucas, não há limite para voluntários. Interessados podem acessar este link.

Acompanhamento

Metade dos participantes irá receber a nova vacina do Butantan, enquanto a outra metade receberá o imunizante contra a gripe de alta dose, atualmente disponível na rede privada.

Os voluntários serão acompanhados por seis meses. Conforme os hospitais, o paciente receberá o imunizante na primeira consulta do estudo. Depois, será necessário retornar outras duas vezes para exames de sangue. Também haverá acompanhamento por telefone para verificação do quadro de saúde.