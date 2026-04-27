Porto Alegre

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Notícia

Hospitais de Porto Alegre buscam voluntários idosos para estudo de nova vacina contra a gripe

Podem participar do estudo homens e mulheres com 60 anos ou mais que estejam saudáveis ou com comorbidades controladas

Lisielle Zanchettin

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