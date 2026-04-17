Homem morre atropelado por ônibus na zona leste de Porto Alegre

Acidente aconteceu por volta das 18h. Fabiano Lemos / Grupo RBS

Um homem de 51 anos morreu atropelado por um ônibus no final da tarde desta sexta-feira (17) em Porto Alegre. O caso aconteceu por volta das 18h na Avenida Bento Gonçalves, em trecho do bairro Agronomia, na zona leste da Capital.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o homem estava atravessando o corredor de ônibus quando foi atingido por um coletivo da Linha 398 - Pinheiro, em frente à Estação São Carlos.

O motorista relatou não ter visto a vítima no momento do acidente. O trecho em que o homem estava não possui faixa de pedestres. Ele morreu no local. A perícia chegou no local por volta de 19h25min.