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Homem morre atropelado por ônibus na zona leste de Porto Alegre

Vítima foi atingida ao atravessar fora da faixa em corredor na Avenida Bento Gonçalves, em frente à Estação São Carlos

Ian Tâmbara

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Fabiana Lemos

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