Porto Alegre

Retratos urbanos
Notícia

Grupo de artistas desenha casarões condenados a demolição em Porto Alegre

Iniciativa batizada como Desenhe Antes que Destruam mapeia imóveis sob ameaça para preservar sua memória por meio da arte

Marcelo Gonzatto

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