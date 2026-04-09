Porto Alegre

Crescimento de 197%
Notícia

Furto de fios de iluminação pública triplica no primeiro trimestre do ano em Porto Alegre

Prefeitura estuda mudanças para coibir ocorrências no Túnel da Conceição e na Redenção

Paulo Rocha

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