Furto de fios de iluminação pública triplica no primeiro trimestre do ano em Porto Alegre

Neste ano, foram 1.604 metros furtados; no mesmo período do ano passado, foram 539 metros. Humberto Trezzi / Agencia RBS

O furto de fios e cabos da iluminação pública de Porto Alegre triplicou nos três primeiros meses deste ano. Conforme levantamento da empresa IPSul, concessionária responsável pelo serviço de iluminação da Capital, foram 1.604 metros de fios e cabos furtados. No mesmo período do ano passado, foram 539 metros. Um crescimento de 197%.

Entre os locais mais visados, estão o Túnel da Conceição, alvo de 15 tentativas de furto de fios e cabos somente neste ano. O prejuízo no túnel, em furtos que incluíram diversas luminárias, foi de R$ 70 mil. Conforme o secretário municipal de Serviços Urbanos, Rafael Fleck, a prefeitura vem realizando mais ações para ajudar na ronda policial.

— Estamos ampliando as podas para gerar mais sensação de segurança em lugares que geralmente são mais escuros. Já fizemos uma operação muito grande no Túnel da Conceição e nos parques. Agora, estamos numa grande operação na Avenida Ipiranga, fazendo levantamento de copa das árvores, fazendo com que as pessoas não furtem fios e permaneçam embaixo de viadutos ou em partes escuras para queimar fios — afirma.

Conforme o secretário, a IPSul está orçando dois projetos para dar mais segurança aos equipamentos de iluminação no Túnel da Conceição e no Parque da Redenção. No túnel, a ideia é mudar as luminárias para uma posição mais alta centralizada dentro da estrutura, de modo a tornar mais difícil a ação de criminosos.