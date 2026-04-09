Até a quarta-feira, evento já tinha mais de 6 mil inscritos. Duda Fortes / Agencia RBS

O Fórum da Liberdade 2026 começa nesta quinta-feira (9), em Porto Alegre. Organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), o evento receberá cerca de 70 palestrantes, que vão debater assuntos como economia, geopolítica e cultura ao longo de dois dias, no Centro de Eventos da PUCRS. A presença de presidenciáveis e melhorias na experiência do público devem marcar essa edição, segundo os organizadores.

O tema da 39ª edição do fórum é "O Brasil tem jeito". O presidente do IEE, Tiago Dinon Carpenedo, afirma que o conceito carrega um duplo significado, que mistura otimismo e provocação. Em ano de eleição presidencial, o palco do evento servirá como ambiente para debater os erros e acertos do país, além de apontar alternativas para o avanço:

— A gente buscou afirmar a nossa crença de que o Brasil tem tudo para dar certo, mas também discutir os motivos pelos quais ainda não demos certo.

Como é tradicional em anos eleitorais, a organização traz este tema para o debate. Na quinta, será promovido o primeiro painel com presidenciáveis, com as presenças dos pré-candidatos Aldo Rebelo, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Na sexta, o Flávio Bolsonaro subirá ao palco (veja a programação completa abaixo).

Novidades

Carpenedo destaca o reforço no número de palestrantes, com apresentações divididas em três palcos. Estão confirmados convidados como:

Paulo Guedes , ex-ministro da Economia

, ex-ministro da Economia Guilherme Benchimol , fundador e chairman da XP

, fundador e chairman da XP Adam Howard , diretor executivo da International Churchill Society

, diretor executivo da International Churchill Society Alcione Albanesi , empresária, filantropa e fundadora da ONG Amigos do Bem

, empresária, filantropa e fundadora da ONG Amigos do Bem Jorge "Tuto” Quiroga, ex-presidente da Bolívia, estão confirmados

Nomes ligados à cultura, como os humoristas Cláudio Manoel, ex-membro do programa Casseta & Planeta, e Renato Albani, também marcarão presença.

O presidente do IEE destaca que, além da variedade de painelistas, melhorias na experiência dos visitantes também são um dos principais diferenciais desta edição:

— Além da programação, temos investido muito neste ano na questão de infraestrutura, de experiência do participante no evento. Teremos, por exemplo, um espaço de gravações de podcast, uma área ultra VIP, vamos dizer assim, chamada Locke Speakers' Lounge. Teremos também um food hall assinado por uma marca. São várias melhorias em termos de experiência.

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A organização do evento não trabalha com uma meta de público, mas, até o fim da tarde de quarta-feira (8), projeções apontavam que esta edição deve superar os 6 mil inscritos. No ano passado, o Fórum atingiu o recorde de 6,7 mil inscritos.

Prêmios

Na abertura oficial do evento, marcada para o fim da tarde de quinta-feira, o empresário Luciano Hang, fundador das lojas Havan, e o advogado, professor e articulista André Marsiglia serão agraciados com as duas tradicionais honrarias do fórum.

Hang receberá o Prêmio Libertas, que, segundo os organizadores, homenageia símbolos da livre iniciativa e que agem de acordo com a economia de mercado, respeitando o Estado de direito. Já Marsiglia foi escolhido como o ganhador do Prêmio Liberdade de Imprensa, que destaca “aqueles dedicados ao desenvolvimento do pensamento crítico e à defesa e à valorização da liberdade de imprensa”.

Serviço

O que: 39ª edição do Fórum da Liberdade

39ª edição do Fórum da Liberdade Quando: 9 e 10 de abril de 2026

9 e 10 de abril de 2026 Onde: Centro de Eventos da PUCRS

Centro de Eventos da PUCRS Ingressos: podem ser adquiridos no site do evento

Programação

O evento abre as portas às 8h desta quinta-feira, com o primeiro painel marcado para as 9h.

Quinta-feira (9)

9h-10h30min

Pode rir do sujeito?

Cláudio Manoel - humorista, roteirista e ex-membro do Casseta & Planeta

Paulo Souza - criador de conteúdo, ator, roteirista e cantor

Renato Albani - humorista e roteirista

10h30min-12h

O jeito que dá certo

Cristhiano Faé - empreendedor, cofundador e CEO do Instituto B55

- empreendedor, cofundador e CEO do Guilherme Benchimol - fundador e chairman da XP

Marcos Boschetti - cofundador e CEO da Nelogica

13h30min-13h40min

Lançamento do Índice de Liberdade Educacional - América Latina

Martin Krause - professor de Economia na Universidad de Buenos Aires e Conselheiro Acadêmico da Fundação Liberdad y Progreso

13h40min-14h

Pesquisa Ranking dos Políticos + Futura Inteligência

Juan Carlos Arruda - cientista político e diretor-geral do Ranking dos Políticos

Paula Orrico - gerente de Dados da Futura Inteligência

14h-14h50min

A América Latina está desajeitada?

Jorge "Tuto” Quiroga - político, ex-presidente da Bolívia

15h-16h45min

Qual o jeito do brasileiro?

Fernando Schüler - cientista político, articulista e professor

Jorge Caldeira - historiador, sociólogo e escritor

Luiz Felipe Pondé - filósofo, escritor e professor

16h45min-17h45min

Abertura oficial do Fórum da Liberdade 2026

Prêmio Libertas: Luciano Hang - empresário, fundador e proprietário da Havan

Prêmio Liberdade de Imprensa: André Marsiglia - advogado, professor, articulista e fundador da Lexum

17h45min-19h15min

Presidenciáveis: qual o jeito para o Brasil?

Aldo Rebelo - ex-deputado federal e ex-ministro de Estado

Romeu Zema - ex-governador de Minas Gerais

Ronaldo Caiado - ex-governador de Goiás

19h15min-20h15min

Ajeitando o caminho

Paulo Guedes – economista, ex-ministro da Fazenda

Sexta-feira

9h-10h30min

Sujeito a reformas?

Ana Carla Abrão - economista e diretora-presidente da Open Finance

Cláudio Feoli - coronel da reserva e ex-Comandante-Geral da Brigada Militar

Diogo Costa - cientista político e presidente da Foundation for Economic Education (FEE)

10h30min-12h

Quem quer, dá um jeito

Alcione Albanesi - empresária e filantropa, fundadora da ONG Amigos do Bem

Chieko Aoki - fundadora e presidente da Blue Tree Hotels

Morongo - fundador e proprietário da Mormaii

13h30min-15h

Eleições 2026: o jeito que elege

Caio Coppolla - comentarista político e apresentador do Boletim Coppolla

Lucas de Aragão - cientista político e sócio da Arko Advice

Mauricio Moura - doutor em Economia e fundador do Instituto de Pesquisa IDEIA

15h-15h15min

Lançamento da 30ª edição do livro da série “Pensamentos Liberais”

15h15min-16h45min

Jeito ou jeitinho?

Felipe Miranda - economista e fundador da Empiricus

Leandro Narloch - escritor e jornalista

Ysani Kalapalo - ativista indígena e criadora de conteúdo

16h45min-18h15min

O mundo perdeu o jeito?

Adam Howard - diretor da Churchill Society International, historiador e ex-diretor do Escritório do Historiador no Departamento de Estado dos EUA

Denis Lerrer Rosenfield - filósofo, professor e articulista

Pedro Urruchurtu - Cientista e ativista político venezuelano

18h15min-19h

Presidenciáveis: qual o jeito para o Brasil?

Flávio Bolsonaro - senador

19h-19h45min

A liberdade é o jeito