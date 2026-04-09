O Fórum da Liberdade 2026 começa nesta quinta-feira (9), em Porto Alegre. Organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), o evento receberá cerca de 70 palestrantes, que vão debater assuntos como economia, geopolítica e cultura ao longo de dois dias, no Centro de Eventos da PUCRS. A presença de presidenciáveis e melhorias na experiência do público devem marcar essa edição, segundo os organizadores.
O tema da 39ª edição do fórum é "O Brasil tem jeito". O presidente do IEE, Tiago Dinon Carpenedo, afirma que o conceito carrega um duplo significado, que mistura otimismo e provocação. Em ano de eleição presidencial, o palco do evento servirá como ambiente para debater os erros e acertos do país, além de apontar alternativas para o avanço:
— A gente buscou afirmar a nossa crença de que o Brasil tem tudo para dar certo, mas também discutir os motivos pelos quais ainda não demos certo.
Como é tradicional em anos eleitorais, a organização traz este tema para o debate. Na quinta, será promovido o primeiro painel com presidenciáveis, com as presenças dos pré-candidatos Aldo Rebelo, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Na sexta, o Flávio Bolsonaro subirá ao palco (veja a programação completa abaixo).
Novidades
Carpenedo destaca o reforço no número de palestrantes, com apresentações divididas em três palcos. Estão confirmados convidados como:
- Paulo Guedes, ex-ministro da Economia
- Guilherme Benchimol, fundador e chairman da XP
- Adam Howard, diretor executivo da International Churchill Society
- Alcione Albanesi, empresária, filantropa e fundadora da ONG Amigos do Bem
- Jorge "Tuto” Quiroga, ex-presidente da Bolívia, estão confirmados
Nomes ligados à cultura, como os humoristas Cláudio Manoel, ex-membro do programa Casseta & Planeta, e Renato Albani, também marcarão presença.
O presidente do IEE destaca que, além da variedade de painelistas, melhorias na experiência dos visitantes também são um dos principais diferenciais desta edição:
— Além da programação, temos investido muito neste ano na questão de infraestrutura, de experiência do participante no evento. Teremos, por exemplo, um espaço de gravações de podcast, uma área ultra VIP, vamos dizer assim, chamada Locke Speakers' Lounge. Teremos também um food hall assinado por uma marca. São várias melhorias em termos de experiência.
A organização do evento não trabalha com uma meta de público, mas, até o fim da tarde de quarta-feira (8), projeções apontavam que esta edição deve superar os 6 mil inscritos. No ano passado, o Fórum atingiu o recorde de 6,7 mil inscritos.
Prêmios
Na abertura oficial do evento, marcada para o fim da tarde de quinta-feira, o empresário Luciano Hang, fundador das lojas Havan, e o advogado, professor e articulista André Marsiglia serão agraciados com as duas tradicionais honrarias do fórum.
Hang receberá o Prêmio Libertas, que, segundo os organizadores, homenageia símbolos da livre iniciativa e que agem de acordo com a economia de mercado, respeitando o Estado de direito. Já Marsiglia foi escolhido como o ganhador do Prêmio Liberdade de Imprensa, que destaca “aqueles dedicados ao desenvolvimento do pensamento crítico e à defesa e à valorização da liberdade de imprensa”.
Serviço
- O que: 39ª edição do Fórum da Liberdade
- Quando: 9 e 10 de abril de 2026
- Onde: Centro de Eventos da PUCRS
- Ingressos: podem ser adquiridos no site do evento
Programação
O evento abre as portas às 8h desta quinta-feira, com o primeiro painel marcado para as 9h.
Quinta-feira (9)
9h-10h30min
Pode rir do sujeito?
- Cláudio Manoel - humorista, roteirista e ex-membro do Casseta & Planeta
- Paulo Souza - criador de conteúdo, ator, roteirista e cantor
- Renato Albani - humorista e roteirista
10h30min-12h
O jeito que dá certo
- Cristhiano Faé - empreendedor, cofundador e CEO do Instituto B55
- Guilherme Benchimol - fundador e chairman da XP
- Marcos Boschetti - cofundador e CEO da Nelogica
13h30min-13h40min
Lançamento do Índice de Liberdade Educacional - América Latina
- Martin Krause - professor de Economia na Universidad de Buenos Aires e Conselheiro Acadêmico da Fundação Liberdad y Progreso
13h40min-14h
Pesquisa Ranking dos Políticos + Futura Inteligência
- Juan Carlos Arruda - cientista político e diretor-geral do Ranking dos Políticos
- Paula Orrico - gerente de Dados da Futura Inteligência
14h-14h50min
A América Latina está desajeitada?
- Jorge "Tuto” Quiroga - político, ex-presidente da Bolívia
15h-16h45min
Qual o jeito do brasileiro?
- Fernando Schüler - cientista político, articulista e professor
- Jorge Caldeira - historiador, sociólogo e escritor
- Luiz Felipe Pondé - filósofo, escritor e professor
16h45min-17h45min
Abertura oficial do Fórum da Liberdade 2026
- Prêmio Libertas: Luciano Hang - empresário, fundador e proprietário da Havan
- Prêmio Liberdade de Imprensa: André Marsiglia - advogado, professor, articulista e fundador da Lexum
17h45min-19h15min
Presidenciáveis: qual o jeito para o Brasil?
- Aldo Rebelo - ex-deputado federal e ex-ministro de Estado
- Romeu Zema - ex-governador de Minas Gerais
- Ronaldo Caiado - ex-governador de Goiás
19h15min-20h15min
Ajeitando o caminho
- Paulo Guedes – economista, ex-ministro da Fazenda
Sexta-feira
9h-10h30min
Sujeito a reformas?
- Ana Carla Abrão - economista e diretora-presidente da Open Finance
- Cláudio Feoli - coronel da reserva e ex-Comandante-Geral da Brigada Militar
- Diogo Costa - cientista político e presidente da Foundation for Economic Education (FEE)
10h30min-12h
Quem quer, dá um jeito
- Alcione Albanesi - empresária e filantropa, fundadora da ONG Amigos do Bem
- Chieko Aoki - fundadora e presidente da Blue Tree Hotels
- Morongo - fundador e proprietário da Mormaii
13h30min-15h
Eleições 2026: o jeito que elege
- Caio Coppolla - comentarista político e apresentador do Boletim Coppolla
- Lucas de Aragão - cientista político e sócio da Arko Advice
- Mauricio Moura - doutor em Economia e fundador do Instituto de Pesquisa IDEIA
15h-15h15min
Lançamento da 30ª edição do livro da série “Pensamentos Liberais”
15h15min-16h45min
Jeito ou jeitinho?
- Felipe Miranda - economista e fundador da Empiricus
- Leandro Narloch - escritor e jornalista
- Ysani Kalapalo - ativista indígena e criadora de conteúdo
16h45min-18h15min
O mundo perdeu o jeito?
- Adam Howard - diretor da Churchill Society International, historiador e ex-diretor do Escritório do Historiador no Departamento de Estado dos EUA
- Denis Lerrer Rosenfield - filósofo, professor e articulista
- Pedro Urruchurtu - Cientista e ativista político venezuelano
18h15min-19h
Presidenciáveis: qual o jeito para o Brasil?
- Flávio Bolsonaro - senador
19h-19h45min
A liberdade é o jeito
- Deirdre McCloskey - economista e professora emérita na University of Illinois (EUA)