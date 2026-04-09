Porto Alegre

39ª edição
Notícia

Fórum da Liberdade começa nesta quinta-feira, com presença de presidenciáveis e reforço na experiência do público

Cerca de 70 palestrantes vão debater assuntos como economia, geopolítica e cultura ao longo de dois dias, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre

Anderson Aires

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