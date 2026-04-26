Fiéis celebram São Jorge com procissão e missa em Porto Alegre

Procissão foi acompanhada por milhares fiéis. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com a igreja já lotada, os sinos da Paróquia São Jorge, em Porto Alegre, tocaram às 9h deste domingo (26) para marcar o início da missa que integra os festejos do dia do santo guerreiro, celebrado na última quinta (23).

A cerimônia foi conduzida pelo bispo auxiliar da Capital, Dom Darley Kummer. Na rua, a música que entoava “não mexe comigo, que quem me protege é o santo guerreiro” recebia os fiéis. Muitos deles, já entravam na paróquia carregando velas ou as tradicionais espadas-de-são-jorge.

Durante a missa, os religiosos relembraram o tema deste ano da festa: “Fraternidade e Moradia”, com o lema “A casa de São Jorge é casa de irmãos”. Eles ressaltaram que a casa tem lugar para todos.

Do lado de fora, o entorno da paróquia e do viaduto São Jorge também ficou lotado, com a missa sendo transmitida por caixas de som e acompanhada por quem aguardava o início da procissão.

Às 10h30min, os milhares de fiéis saíram da paróquia, na Bento Gonçalves, e iniciaram a caminhada com o caminhão de som, que deu a volta na quadra usando a Salvador França, Ipiranga e voltando para a Bento pela Guilherme Alves.

— Depois que eu vim morar aqui no Parthenon, faz 36 anos, eu sempre segui a caminhada, sempre — conta Marisa Elisabet Soares, 63 anos, que é devota de São Jorge desde a infância.

Paróquia São Jorge ficou lotada nesta manhã. Gabriela Plentz / Agencia RBS

São Jorge também é associado a Ogum nas religiões de matriz africana. Por isso, a procissão contou com praticantes da umbanda e do candomblé.

— A nossa casa, ela é a família Guerreiros de Ogum, é um centro de umbanda Guerreiros de Ogum, que responde a São Jorge. Eu acho que todos nós devemos se unir, trabalhar juntos e estar sempre juntos para o São Jorge — destacou Pai César.

São Jorge é considerado o santo guerreiro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Agentes da EPTC orientam o trânsito, bloqueado na Bento, com previsão de permanecer alterado até depois do meio-dia. É neste momento que começam os festejos no pátio da igreja, onde foram colocadas mesas, cadeiras, banheiros e quiosques sob toldos.

A festa segue até as 20h, quando haverá missa de encerramento.