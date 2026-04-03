Porto Alegre

Olá, Marilene!
Notícia

Feira do Peixe de Porto Alegre encerra com quase 550 toneladas comercializadas

Espaço no Largo Glênio Peres reuniu vendedores desde segunda-feira; houve comércio também em dois bairros da Zona Sul

Isadora Garcia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS