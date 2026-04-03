Feira do Peixe de Porto Alegre encerra com quase 550 toneladas comercializadas

Tainha assada na taquara é uma das principais iguarias das feiras de peixe. Isadora Garcia / Agencia RBS

A Feira do Peixe de Porto Alegre, no Largo Glênio Peres, encerrou nesta sexta-feira (3) com 541 toneladas comercializadas. O dado é da Secretaria de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural da Capital.

Reunidas ainda as feiras do peixe da Restinga e do Belém Novo, o número chega a 549 toneladas.

Esse total supera o número de 2025, quando foram comercializadas 535 toneladas de pescado ao todo. Os números levam em conta tanto as opções congeladas e frescas quanto as já preparadas, como a tainha na taquara.

Na edição de 2026, a secretaria estima que o público das três feiras tenha chegado a 715 mil pessoas. O evento no Largo Glênio Peres iniciou na segunda-feira (30). Já as bancas nos dois bairros da Zona Sul abriram na quarta (1º).

A manhã desta sexta foi de movimento acentuado no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público de Porto Alegre. Em uma das bancas, Roberta Superti e os colegas anunciavam os preços e chamavam o público.

Último dia da feira é marcado por promoções. Isadora Garcia / Agencia RBS

Segundo a vendedora, o movimento maior ocorreu na quinta. Os filés e os bolinhos de peixe estavam entre os mais vendidos da banca. Mas ainda no início da manhã ela já havia dado a letra:

— Hoje já esperamos um consumidor que vem atrás de promoção, então sempre damos uma baixada nos preços.

Em outra, focada em tainha assada, a responsável, Paula Araújo, estava contente com as vendas: