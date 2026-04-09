Porto Alegre

Da zona sul à norte
Notícia

Feira do Livro de Porto Alegre chega a bairros periféricos e amplia acesso à leitura

Bairro Restinga recebe a segunda edição do evento nesta quinta-feira e segue até 12 de abril; já o Jardim Leopoldina sedia a programação entre os dias 23 e 25 de abril

Gabriel Vieira*

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