Feira do Livro de Porto Alegre chega a bairros periféricos e amplia acesso à leitura

Evento chega a 2ª edição no bairro Restinga. Divulgação / Câmara Rio-Grandense do Livro

A Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) promove, durante o mês de abril, edições descentralizadas da Feira do Livro de Porto Alegre em regiões periféricas da Capital, ampliando a experiência que tradicionalmente ocorre entre outubro e novembro na Praça da Alfândega.

Abrindo a programação, o bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, recebe a 2ª Feira do Livro da Restinga a partir desta quinta-feira (9), com atividades até 12 de abril, na Avenida Macedônia.

Já na Zona Norte, a 1ª Feira do Livro do bairro Jardim Leopoldina ocorre entre os dias 23 e 25 de abril, na Praça México (Rua Sargento Sílvio Delmar Hollembach, esquina com a Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira).

A proposta busca levar livros, atividades culturais e encontros com autores a comunidades que historicamente enfrentam dificuldades de acesso aos grandes eventos do setor.

— É uma maneira de ampliar e democratizar esse acesso ao livro em diversas regiões, tirando a Feira do Livro do centro e tornando-a acessível em bairros periféricos da nossa cidade — diz Roseni Siqueira Kohlmann, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro.

Sucesso na Zona Sul

A primeira experiência de descentralização da Feira do Livro ocorreu no bairro Restinga, em 2025. A ideia inicial era realizar o evento ainda em 2024, mas a enchente acabou adiando o projeto. Cerca de 4 mil pessoas participaram da programação.

— Fizemos a primeira feira com muita vontade e interesse, e ela foi maravilhosa. Então pensamos: por que não fazer em outro bairro? Já que começamos na Zona Sul, vamos também para a Zona Norte — conta a presidente.

— Não é só uma Feira do Livro. Ela proporciona experiências, desperta a vontade de ler. Quando levamos um livro para uma criança, estamos transformando um pedacinho do nosso planeta — completa Roseni, primeira mulher a ocupar o cargo em mais de sete décadas de história da instituição.

As feiras reúnem atividades para diversos públicos. Divulgação / Câmara Rio-Grandense do Livro

Homenagem na Zona Norte

O poeta e professor Jorge Fróes foi escolhido patrono da Feira do Livro do bairro Jardim Leopoldina e destaca o significado afetivo e simbólico da homenagem:

— Morei lá durante quase 20 anos. A praça onde vai acontecer a feira é o lugar onde eu caminhava, jogava bola, corria. Isso tudo tem um peso emocional muito grande.

Fróes também destaca o papel das feiras de bairro na democratização do acesso à cultura, especialmente para crianças e famílias que enfrentam barreiras econômicas para frequentar espaços culturais mais centrais da cidade.

— Um evento feito dentro do bairro possibilita que as pessoas se desloquem até ele. Não é fácil hoje em dia ir ao shopping, pagar passagem, gasolina, cinema. A feira no território aproxima o livro das pessoas (...) A partir da leitura, a gente conquista o resto – ressalta.

Visitações das escolas

As Feiras do Livro também podem receber visitações de escolas das redes pública e privada. O agendamento para visitações pode ser feito pelo e-mail sonia@camaradolivro.com.br.