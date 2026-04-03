Porto Alegre

Via Crucis
Notícia

Fé, suor e devoção: Morro da Cruz revive a Paixão de Cristo diante de milhares de fiéis

Encenação tradicional da zona leste da Capital percorre subida íngreme e emociona o público com a crucificação, a ressurreição e o abraço das crianças em Jesus

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS