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Farmácia Distrital é interditada por risco estrutural em prédio na Zona Norte

Sem previsão de reabertura, os pacientes podem retirar medicamentos nas unidades Bom Jesus, IAPI e Navegantes

Lisielle Zanchettin

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