Farmácia Distrital é interditada por risco estrutural em prédio na Zona Norte

O imóvel é alugado e será devolvido ao proprietário. Ian Tâmbara / Agência RBS

A Farmácia Distrital Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, foi interditada nesta sexta-feira (24). O prédio onde funciona a unidade apresenta risco estrutural, verificado durante uma vistoria.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o imóvel é alugado e será devolvido ao proprietário. Um novo espaço está sendo buscado, mas não há previsão de reabertura.

A orientação é que os pacientes façam a retirada de medicamentos nas farmácias distritais Bom Jesus, IAPI e Navegantes. As demais unidades da rede municipal também estão orientadas a atender os usuários.

Conforme nota divulgada pela SMS (leia abaixo), os atendimentos da Equipe Especializada de Saúde da Criança e do Adolescente Assis Brasil (EESCA) estão sendo reorganizados. A orientação é que os usuários procurem a recepção do Centro de Saúde IAPI, onde receberão os encaminhamentos.

Confira a nota da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que, a partir desta sexta-feira, 24, usuários da Farmácia Distrital Sarandi deverão fazer a retirada de medicamentos temporariamente nas farmácias distritais Bom Jesus e IAPI, das 8h às 17h, e Navegantes, das 7h às 22h, além das demais unidades disponíveis na rede municipal. Os atendimentos da Equipe Especializada de Saúde da Criança e do Adolescente Assis Brasil (EESCA) estão sendo reorganizados provisoriamente. A orientação é que os usuários procurem a recepção do Centro de Saúde IAPI, onde receberão as devidas informações e encaminhamentos.