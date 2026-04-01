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"Família ao Pé da Cruz" espera reunir mais de 55 mil pessoas na Arena do Grêmio: "Experiência espiritual com Deus"

Evento organizado pela Igreja Universal ocorre nesta sexta-feira na casa gremista e em outros oito estádios do Brasil

Zero Hora

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