"Família ao Pé da Cruz" espera reunir mais de 55 mil pessoas na Arena do Grêmio: "Experiência espiritual com Deus"

Último evento não esportivo realizado na Arena do Grêmio, até então, foi o Universo Alegria, em 6 de dezembro de 2025. Omar Freitas / Agencia RBS

Após quase quatro meses, a Arena do Grêmio voltará a receber um evento não relacionado ao futebol. Organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), o Família ao Pé da Cruz espera reunir ao menos 55 mil fiéis nesta sexta-feira (3).

Líder da IURD no Rio Grande do Sul, o bispo Sérgio Corrêa destacou nesta quarta (1º), em entrevista à Rádio Gaúcha, que não se trata de um show. Segundo ele, o evento é um culto com foco na união familiar.

— Vai ser uma reunião, um culto, não um show, mas uma oportunidade para que as pessoas possam ter uma experiência pessoal com Deus — declarou Corrêa ao programa Timeline.

O bispo também afirma que o Família ao Pé da Cruz será uma oportunidade de "externar o que acontece na Igreja Universal", com a possibilidade de levar as reuniões e os cultos internos para o grande público.

Corrêa ainda salienta que o evento não é restrito aos evangélicos, mas aberto para pessoas de todas as classes e religiões.

— Não importa quem você é, qual a religião que você tem ou deixa de ter. Não importa a sua opção sexual, não importa se você é rico ou pobre, não importa absolutamente nada, não importa. O que importa é que você é uma alma, é uma vida, é uma pessoa que, caso queira estar conosco, vai ser um prazer muito grande — finalizou.

Com entrada gratuita, o evento está marcado para começar às 15h. A abertura dos portões da Arena está prevista para as 11h.

Encontro nacional

Além da Arena do Grêmio, outros oito estádios de futebol espalhados pelo Brasil também serão palco do evento na sexta-feira:

Mercado Livre Arena Pacaembu , em São Paulo

, em São Paulo Neo Química Arena , em São Paulo

, em São Paulo Maracanã , no Rio de Janeiro

, no Rio de Janeiro Arena Fonte Nova , na Bahia

, na Bahia Arena BRB Mané Garrincha , em Brasília

, em Brasília Arena Independência , em Minas Gerais

, em Minas Gerais Estádio Mangueirão , no Pará

, no Pará Estádio Albertão, no Piauí