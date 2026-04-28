Porto Alegre

Amor ou vandalismo?
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Ex-BBB Samira ironiza após levar indireta da prefeitura de Porto Alegre sobre pichação: "Estou indo embora"

Publicação da ex-sister mostrou inscrição antiga com o seu nome no Viaduto Otávio Rocha

Duda Romagna

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