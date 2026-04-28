Ex-BBB Samira ironiza após levar indireta da prefeitura de Porto Alegre sobre pichação: "Estou indo embora"

Publicação da prefeitura (D) foi no mesmo lugar do vídeo compartilhado por Samira. Instagram: @samira_sagr/@prefpoa / Reprodução

Uma publicação da ex-BBB gaúcha Samira Sagr em um ponto turístico de Porto Alegre, no último sábado (25), desencadeou uma reação da prefeitura da capital gaúcha e uma troca de indiretas nas redes sociais.

A polêmica começou após Samira publicar um vídeo no Instagram mostrando uma antiga inscrição com seu nome escrito a caneta em muro de escadaria do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico. Nas imagens, ela mostrou a marca que havia feito anos atrás, ao lado do nome de um ex-crush.

— Aqui, registrado, meus dates na parede, meu amor. Sabe aqueles filmes românticos que você escreve o nome na árvore com um boyzinho, um coração? Era assim — disse na gravação.

Na segunda-feira (27), o perfil oficial da prefeitura publicou um vídeo com avisos sobre pichações. Sem citar diretamente a ex-sister, a postagem alertava que a prática de pichar espaços públicos é considerada vandalismo. "Nem todo 'deixar sua marca' precisa ser literal, né? Pichação é vandalismo e pode gerar multa", afirma a publicação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no entanto, não houve nenhuma ação especial contra pichações no local específico mostrado por Samira. Segundo a pasta, a parede com a inscrição antiga fica em um prédio particular, portanto, não é de responsabilidade da prefeitura.

Nesta terça-feira (28), Samira reagiu à publicação em tom de brincadeira. Em seu perfil no X, ela escreveu: "Por motivos pessoais estou indo embora do RS e iniciando minha turnê mais cedo que o previsto".

À reportagem, a gaúcha afirmou que a escrita foi feita em 2024 e que hoje entende que "intervir em espaços públicos dessa forma não é adequado e não deve ser feito" (veja a nota na íntegra abaixo).

Legislação municipal

Em Porto Alegre, o Código de Posturas proíbe "pichar ou, por qualquer outro meio, conspurcar edificação ou monumento, públicos ou particulares". A legislação prevê que a infração acarreta multa que varia de 750 a 2,6 mil unidades financeiras municipais (UFMs), aplicada em dobro em caso de reincidência. Além da multa, o infrator tem a obrigação de reparar o dano, eliminando as marcas e pintando a área afetada.

Os valores arrecadados com as multas são destinados ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) para ações de conservação e reparo de danos causados por pichações.

Veja a publicação da prefeitura

O que diz Samira Sagr

"Isso aconteceu em 2024, em um momento da minha vida em que eu não tinha a dimensão do impacto desse tipo de atitude. Hoje, com mais consciência, entendo que intervir em espaços públicos dessa forma não é adequado e não deve ser feito.

Também quero deixar claro que, ao compartilhar o vídeo, em nenhum momento tive a intenção de incentivar qualquer tipo de pichação ou prática semelhante.

Sigo aprendendo e evoluindo, como qualquer pessoa, e cada experiência também faz parte desse processo.

Ao mesmo tempo, acredito que essa situação também abre espaço para uma reflexão mais ampla. As marcas e pichações naquele local já estavam presentes há bastante tempo, e só ganharam atenção após a repercussão do vídeo.