"Está no nosso sangue": torneio de beisebol reúne imigrantes no Parque Marinha

Mais do que pelo esporte, povos latino-americanos e nipônico se reúnem no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, para um reencontro com suas culturas.

Imigrantes compõem a maior parte das seis equipes no 3º Torneio de Beisebol Porto-Alegrense (TB Poa), disputa que acontece neste domingo (19) e no próximo (26). São elas:

Asere (Porto Alegre)

Criollos (Porto Alegre)

Navegantes (Canoas)

Pombas (Porto Alegre)

Reapers (Porto Alegre)

White Tigers (Porto Alegre)

Etapa inicial do torneio foi neste domingo, com dois triangulares. André Ávila / Agencia RBS

Os jogos foram realizados até o entardecer em dois campos — um perto do Shopping Praia de Belas e o outro nas proximidades do Gigantinho.

Brasileiros, cubanos, venezuelanos e japoneses devidamente uniformizados empunham os tacos de alumínio, arremessam as bolas de couro e correm pelo gramado sob os olhares curiosos e atentos de amigos, familiares e desconhecidos — parte deles em direção ao jogo Inter e Mirassol, que ocorreria no vizinho Beira-Rio.

Longe do Brasileirão, o TB Poa é composto por dois triangulares, de onde sairão quatro equipes classificadas para as semifinais e para a decisão do dia 26.

Dos 70 jogadores distribuídos entre as equipes, 90% são imigrantes. O Asere, por exemplo, é um time composto exclusivamente por cubanos.





"Está no nosso sangue"

Há quatro anos no Brasil, o cubano Pedro Corona, 23 anos, defende o Asere. Antes, vivia em Havana, onde trabalhava como profissional de Educação Física. Decidiu deixar a ilha do Caribe em busca de estudo e de melhores oportunidades. Aqui, trabalha como pizzaiolo.

— Eu sou apaixonado pelo beisebol e por todos os esportes em si. Pratiquei vôlei e sou formado em Educação Física. Portanto, gosto desses dois esportes — revela Corona.

A família dele permanece em Cuba, que atravessa uma grave crise econômica. A escassez de combustível desde o início do ano, em decorrência das ações dos Estados Unidos na aliada Venezuela, forçou as autoridades cubanas a promover apagões rotativos e limitar serviços públicos.

O esporte é um elo menos sofrido com a sua cultura.

— É muito legal se reencontrar com a nossa língua e paixão. No Brasil é o futebol. Para nós, é o beisebol. Está no nosso sangue — compartilha o cubano.

Matsuda se apaixonou pelo beisebol já como morador do Brasil. André Ávila / Agencia RBS

De motorista da filha a jogador

O japonês Seiji Matsuda, 60, vive há três décadas no Brasil. Veio de Itabashi depois de conhecer a brasileira que viria a se tornar sua esposa — atualmente, está separado. Jogador do White Tigers, o nipônico veste a camisa nº 24 e trabalha no consulado do Japão em Porto Alegre.

Diferentemente da maioria dos competidores, já estava no Brasil quando tomou gosto pelo esporte.

— Eu descobri o beisebol com a minha filha. Uma vez vim como motorista trazer ela. No fim, ela não vem mais e eu continuo — conta Matsuda, praticante há 10 anos.

Venezuelano Medina ajuda desde a marcação do campo. André Ávila / Agencia RBS

Esporte colaborativo

O venezuelano Jesús Medina, 31, treina o Pombas. Vindo de Bolívar, cidade às margens do rio Orinoco, chegou ao país em 2018. Primeiro viveu em Manaus (AM) por dois anos. Depois, veio para Porto Alegre, onde trabalha na construção civil. Antes das partidas, estava com as mãos brancas de cal. Ele auxiliava a fazer as marcações no gramado.

Medina voltou a praticar no Brasil o esporte da sua infância há quatro anos.

— Este esporte é colaborativo. Todos têm que colocar a mão na massa. Nós desfrutamos do esporte — diz.

Os motivos para deixar a Venezuela passam pela crise econômica.

— Não é segredo para ninguém que a situação que o país estava passando, com escassez de emprego e um mau governo. Sem dinheiro, muitas pessoas decidiram buscar algo melhor para suas famílias — relata.

Campeões e imprevisíveis

O porto-alegrense Davi Emerim, 25 anos, é o fundador do Pombas, time que joga beisebol e softball (modalidade semelhante, mas jogada em campo reduzido e com uma bola maior) e atual campeão do torneio.

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Embora reconheça o caráter de resgate e integração cultural do torneio, Emerim parece ser o maior interessado no beisebol em si.

Trata-se de um dos grandes incentivadores do esporte e está empenhado em ver Porto Alegre como referência da modalidade. Sonha com a transição do TB Poa para um evento ainda maior, como uma liga que dure o ano todo.

A paixão pelo esporte aparece até na explicação para o nome da equipe.

— A pomba tem várias estratégias de voo e evita ser caçada pelos predadores por causa desses voos imprevisíveis — explica.

Imprevisível como um torneio de beisebol em plena capital gaúcha.















