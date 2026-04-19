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"Está no nosso sangue": torneio de beisebol reúne imigrantes no Parque Marinha

Cerca de 70 jogadores divididos em seis times participaram do 3º Torneio de Beisebol Porto-Alegrense

André Malinoski

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