Porto Alegre

Dois anos depois
Notícia

Entre o medo e a esperança: como vivem as famílias em moradias provisórias montadas para atingidos da enchente

Complexo de módulos no bairro Sarandi, em Porto Alegre, que deveria ser temporário, apresenta unidades pichadas, entraves burocráticos e pessoas que não têm para onde ir; entenda os desafios para a desocupação total

Guilherme Milman

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