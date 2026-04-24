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Entenda o que foi aprovado no novo Plano Diretor de Porto Alegre e o que ainda precisa ser definido

Primeira etapa do projeto foi votada na quinta-feira (23) na Câmara Municipal. Tema volta à pauta na semana que vem

Mathias Boni

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