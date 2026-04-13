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Em obras, antiga sede do Ibama se transforma em  espaço focado no empreendedorismo social

Imóvel localizado na Cidade Baixa é agora ocupado pelo Hub Atividade, projeto administrado pela Associação da Cultura Hip Hop que pretende auxiliar negócios de pequeno e médio porte e fortalecer a indústria criativa do Estado

Émerson Santos

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