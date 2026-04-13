Corredores movimentados, conversas sobrepostas, organização de mobília e equipamentos passados de mão em mão. Os preparativos para a inauguração do Hub Atividade estão a todo vapor. Daqui a um mês, nos dias 8 e 9 de maio, o imóvel da Rua Miguel Teixeira, na Cidade Baixa, dará início aos trabalhos desse espaço que tem o objetivo de fortalecer a indústria criativa do Estado.

Quem está à frente do hub é a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. Em dezembro do ano passado, assumiu o prédio de seis andares, onde antes funcionava a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O imóvel estava desocupado desde 2024, quando foi fortemente atingido pela enchente de maio daquele ano. Após isso, os trabalhos do órgão foram transferidos e, por meio do programa federal Imóvel da Gente, o espaço foi cedido para o novo projeto.

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E assim Porto Alegre ganha o que Rafa Rafuagi, fundador e coordenador do Hub Atividade, chama de uma ferramenta com tecnologia social. Um ambiente que terá foco em desenvolver as soluções inovadoras que são criadas nas periferias para também solucionar os problemas das periferias.

Ambiente em construção

A reportagem esteve no local para acompanhar o andamento das obras. Chama a atenção a movimentação de pessoas, todas voluntárias, no trabalho para fazer daquele lugar um ambiente que, agora, terá o empreendedorismo social como fio condutor. Os seis andares do prédio são divididos em subníveis, totalizando 12 pavimentos. Rafuagi explica que, quando as portas se abrirem para o público, a partir do dia 8, parte considerável desses espaços será inaugurada.

Além de uma ampla recepção, o térreo contará com uma cafeteria. Subindo o primeiro lance de escada, chega-se a uma sala com auditório com capacidade para cem pessoas. No segundo andar, será o Escritório do Ministério da Cultura, que é um dos órgãos parceiros do hub.

Terá ainda um coworking, sala equipada com 30 computadores. Outro espaço que chama a atenção é o futuro estúdio multimídia, que inclui áreas para audiovisual, música, games, fotografia, podcast, videocast e ilha de edição.

— A gente vai ter uma ampla capacidade de produção de conteúdos digitais, de disputas, de narrativas, inclusive ofertando todos os serviços aqui gratuitamente — destaca Rafuagi.

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Apoio a empresas

O Hub Atividade também contará com escritórios de outras instituições, públicas e privadas, que estão fechando parceria, por isso nem todos os pavimentos serão liberados nesse primeiro momento. Um exemplo são os andares reservados às empresas que serão selecionadas, via edital, para receberem um acompanhamento contínuo do hub.

Esses negócios farão parte de um programa que é carro-chefe da iniciativa. Funcionará assim: a cada 18 meses, serão escolhidos 33 empreendimentos que receberão uma formação ampla focada em organização básica, gestão financeira, captação de recursos e mais. Serão três ciclos no período de cinco anos.

A expectativa é que, após a inauguração oficial, o processo de seleção dessas empresas seja divulgado em até duas semanas.

Como será a inauguração

Para além de oficializar o início das atividades do hub, o evento dos dias 8 e 9 de maio marcará a primeira edição de um novo festival de empreendedorismo.

— Esse festival acopla rodadas de negócios com compradores locais, nacionais e internacionais, que virão a Porto Alegre – explica Rafuagi.

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Ou seja, nos dois dias de evento, empreendedores e produtores culturais terão espaço para conversar e fechar negócios. A ideia é, nas próximas semanas, lançar um edital que selecionará cerca de 250 negócios para participarem da feira. Detalhe importante: essa ainda não será a seleção das 33 empresas que integrarão o hub.

O evento contará com atrações culturais. Está em negociação a participação de nomes da cena do rap nacional, além de artistas locais.

Detalhes estão sendo divulgados no Instagram do Hub Atividade.