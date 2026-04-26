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Dois anos após a tragédia, ato pede justiça pelas vítimas do incêndio na Pousada Garoa

Manifestação simbólica prestou homenagem aos 11 mortos e 15 feridos do incidente, que ocorreu em abril de 2024

Sofia Lungui

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