Do turfe aos grandes espetáculos: Hipódromo do Cristal se reinventa e volta ao radar cultural de Porto Alegre

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Com vista privilegiada para o Guaíba, o Jockey Club de Porto Alegre — Hipódromo do Cristal volta a explorar o seu potencial para sediar grandes eventos e ser novamente a opção social, cultural e de lazer que marcou a Capital décadas atrás. Um movimento que chamou a atenção do público no início do mês, com o megashow da banda Guns N’ Roses, e duas semanas depois, com uma apresentação artística de drones, mas que já vinha se desenhando nos últimos anos.

Obras, reformas, paisagismo, limpeza e adaptações estão em andamento para reavivar um dos mais tradicionais espaços da cidade, com cerca de 35 hectares de área total, formada por sete prédios, sendo três pavilhões e três salões, além de um hipódromo, com vila hípica com cocheiras para 450 cavalos e um hospital veterinário.

Um banhado deve virar açude, um elevador panorâmico está em construção e outras áreas passam por intervenções visando acessibilidade. Hoje associado especialmente às corridas de cavalo, que acontecem todas as quintas-feiras à tarde, o Jockey recebeu também investimento em iluminação e vem retomando as corridas noturnas.

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A direção tem buscado parcerias para eventos paralelos que aliem o público tradicional vespertino a novos visitantes que desejem esticar a programação com um happy hour, por exemplo. Conversas com representantes do setor de gastronomia estão acontecendo para viabilizar uma operação no restaurante do pavilhão social. O espaço, de onde é possível acompanhar as corridas, está liberado para novos administradores interessados em explorar uma ampliação para o público externo. Existe ainda a expectativa de que seja realizada uma Fan Fest durante a Copa do Mundo, na metade deste ano.

A gente quer que o pessoal venha fazer o happy hour, olhando as corridas e desfrutando de alguma gastronomia. Queremos que o Jockey seja um ponto de encontro de Porto Alegre, como era antigamente. GIL BOCZIANOWSKI IRALA Presidente do Jockey

Retorno das multidões

Nos últimos dois anos, o Festival Chisme, realizado pela produtora Gana&Voga e pelo Ministério da Cultura, voltou a levar música ao Jockey. Dedicado a celebrar a diversidade artística da América Latina, o evento reúne músicos nacionais e internacionais e oferece experiências que resgatam a conexão do público com o Pampa e a cultura fronteiriça. Mas foi com o show da icônica banda de rock que reuniu 25 mil pessoas, segundo a organização, no dia 1º de abril, que o espaço voltou a receber espetáculo dessa magnitude.

O túnel que dá acesso ao hipódromo virou passagem à pista premium do Guns. Uma área do hipódromo foi adaptada para instalação do palco. A garagem de equipamentos, como tratores para manutenção das raias, ficou irreconhecível como camarim climatizado. Foram 10 dias intensos de montagem.

Megashow da banda Guns N’ Roses, no início de abril, marcou nova fase de ocupação do Jockey Club. William Mansque / Agência RBS

Algo semelhante havia sido visto no local pela última vez em 1999, com apresentações de Metallica, Kiss e Sepultura.

O espetáculo Psycho Circus do Kiss, em abril daquele ano, foi revolucionário à época, com a distribuição de óculos 3D na entrada para conferir efeitos visuais. A abertura foi da banda alemã Rammstein e o público foi estimado em 40 mil pessoas, conforme a produção. Os ingressos custavam entre R$ 20 e R$ 30. Um mês depois, Metallica e Sepultura reuniram 22 mil metaleiros no hipódromo, ao custo de R$ 25. Todos valores distantes dos atuais R$ 385 a R$ 1.530 cobrados pelo Guns.

Reportagem publicada por Zero Hora em 8 de maio daquele ano destacava que o local havia agradado. “O Jockey Club foi aclamado pelo público como o lugar ideal para se assistir a grandes shows na cidade”, dizia trecho do texto.

A sonzeira, no entanto, também rendeu contratempos, e os anos seguintes foram de calmaria, com eventos menores e esporádicos.

— Nós chegamos a ter uma proibição de fazer shows aqui em função do barulho. Agora, isso foi contornado, e voltamos a ter esse atrativo como foi o do Guns — afirma o vice-presidente, Flávio Obino Filho, ao se referir a um conflito informal com a vizinhança.

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Um espetáculo realizado neste mês, no entanto, encantou os moradores dos prédios que têm vista para o hipódromo. Nos dias 18 e 19 de abril, mais de mil pontos de luz do DroneArt Show formaram diferentes figuras no céu durante a noite. Dentro do Jockey, cerca de 3 mil pessoas contemplaram nos dois dias o movimento orquestrado dos drones que se tornavam animais, flores e até uma bailarina ao som de um quarteto de cordas que interpretava clássicos de Tchaikovsky e Vivaldi.

No último sábado (25), a ExpoChurrasco também reuniu um público diverso, com mais de cinco horas de open food e receitas de diferentes nacionalidades. O festival agrupou o maior número de proteínas do segmento, além de shows, espaços temáticos e ativações sensoriais.

Prédios icônicos

Eventos sociais, como casamentos, formaturas e aniversários de 15 anos, além de festas populares como Cadê Tereza, nos anos 2000, ficaram na memória do Jockey. Ao longo das últimas duas décadas, a dificuldade de acessibilidade nos prédios inaugurados em 1959 tornou-se um empecilho para a locação dos espaços.

O Pavilhão Social, por exemplo, só tem acesso ao tradicional salão envidraçado do último andar, com capacidade para 250 pessoas, por escada comum, prejudicando a entrada de convidados com dificuldade de locomoção. Agora, contará com um elevador panorâmico e banheiros reformados em conformidade com os padrões atuais para cadeirantes, além de um fraldário. Foi esse prédio de vidro que serviu de referência para que o bairro Cristal tivesse esse nome.

Icônico prédio envidraçado, construído em 1959, serviu de referência para que o bairro Cristal tivesse esse nome. reprodução / Acerto Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo

No térreo, estão as escadas rolantes que levam ao primeiro andar e eram atração no começo dos anos 1960 por serem uma grande novidade para a cidade.

A previsão de conclusão das melhorias em até 90 dias. Além disso, o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) foi regularizado para atender aos padrões da legislação.

Entrada gratuita

Já o antigo Pavilhão Popular está desativado e bastante danificado. Com rampas de acesso internas, pisos e paredes quebrados, a estrutura está abandonada e precisaria de investimento milionário para ser reformada, segundo Obino Filho. As propostas apresentadas para o local, nos últimos anos, não se concretizaram, segundo ele.

Se anos atrás os pavilhões eram divididos para que a elite e as classes populares assistissem aos páreos separadamente, hoje o acesso ao Jockey não tem mais barreiras sociais. Sem cobrança de ingresso, qualquer pessoa pode entrar no clube, que tem estacionamento gratuito, para acompanhar as corridas.

O clube, que completa 119 anos em setembro e já ocupou a área do Parque Moinhos de Vento, tem cerca de 5 mil títulos patrimoniais, sendo aproximadamente 800 ativos. Entre os sócios históricos, estão nomes como o do ex-presidente Getúlio Vargas. Os últimos títulos foram vendidos nos anos 1980. Para adquirir um, é preciso negociar com um proprietário atual e fazer a transferência. Também não há cobrança de mensalidade.

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Próxima atração confirmada

Em 8 de agosto, o Jockey Club receberá o espetáculo Hot Wheels Monster Trucks Live que terá apresentações também em Curitiba, Brasília e São Paulo. O evento promete movimentar o público com as manobras dos caminhões mais icônicos da marca, como o Mega Wrex, Tiger Shark e Gunkster, oferecendo uma imersão completa para quem quer conferir de perto as competições.

A atração ainda conta com um pré-show às 9h e a possibilidade de ingressos VIP, que garantem o acesso às 9h45min para a sessão às 11h30min. Para a sessão das 18h30min, o pré-show ocorre às 16h e o acesso VIP é às 16h45min.