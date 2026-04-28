Porto Alegre

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Do turfe aos grandes espetáculos: Hipódromo do Cristal se reinventa e volta ao radar cultural de Porto Alegre

Show do Guns N’ Roses, no início de abril, consolidou movimento que vem se desenhando nos últimos anos, de retomar o papel do Jockey Club como espaço social

Kathlyn Moreira

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