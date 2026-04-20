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Conheça o claustro da Igreja Santa Teresinha, espaço de reflexão e tranquilidade em Porto Alegre que será aberto ao público

Atualmente restrito aos freis, pátio com parreira, horta e orquidário começará a receber a comunidade até o final do ano e no futuro poderá ter um café

André Malinoski

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