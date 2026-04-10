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Com participantes internacionais, painel no Fórum da Liberdade debate transformações na sociedade global

Historiador norte-americano, filósofo brasileiro e ativista venezuelano debateram a proteção à liberdade no atual cenário internacional

Mathias Boni

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