Com participantes internacionais, painel no Fórum da Liberdade debate transformações na sociedade global

Com diversas transformações econômicas, sociais e culturais em curso no planeta, a defesa da liberdade têm se tornado cada vez mais uma preocupação global. A análise dessas mudanças foi o tópico principal do painel "O mundo perdeu o jeito?", que ocorreu na tarde desta sexta-feira (10) no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre.

Para debater um tema transnacional, o painel reuniu palestrantes de três nacionalidades distintas:

o brasileiro Denis Rosenfield , filósofo, articulista e professor universitário;

, filósofo, articulista e professor universitário; o norte-americano Adam Howard , historiador e especialista em relações exteriores, que integrou o Departamento de Estado dos EUA e é atualmente diretor executivo da International Churchill Society; e

, historiador e especialista em relações exteriores, que integrou o Departamento de Estado dos EUA e é atualmente diretor executivo da International Churchill Society; e o venezuelano Pedro Urruchurtu, ativista político e braço-direito da líder opositora venezuelana María Corina Machado, agraciada em 2025 com o Prêmio Nobel da Paz.

O primeiro a falar foi Adam Howard. Para o norte-americano, o sistema organizacional das sociedades passa por um momento de transição.

— Estamos vivendo em um período em que preceitos estabelecidos anteriormente não se sustentam mais. Instituições desenvolvidas para um outro tempo agora estão sob ataque, e as relações de poder estão mudando, ainda mais aceleradas pelo desenvolvimento tecnológico. De certa forma, o que estamos vivendo não é uma desordem, mas uma reconfiguração da ordem anterior. E a pergunta mais difícil que fica no momento é: quem serão os defensores da liberdade neste novo mundo emergente? — questionou.

Na sequência, Denis Rosenfield fez uso da palavra. O filósofo afirmou que o sistema internacional de cooperação entre os países, na forma como foi concebido, não se sustenta mais na prática.

— É uma nova ordem que está estabelecida, desde que Putin invadiu a Ucrânia, ficou claro que o Direito Internacional não oferece proteção a ninguém, porque não tem a força das armas. Nessa nova ordem, se o Brasil quiser ter algum tipo de influência, vai ter que ter uma capacidade militar correspondente — vaticinou.

Por fim, falou Pedro Urruchurtu. O ativista venezuelano destacou a situação de seu país de origem, lembrando que passou cerca de 400 dias asilado na embaixada da Argentina em Caracas.

— A Venezuela é um país que um dia teve um rumo, instituições fortes, democracia, e hoje simboliza uma advertência do que pode ocorrer quando descuidamos da proteção destes valores — ponderou.

O Fórum da Liberdade 2026

Esta é a 39ª edição do Fórum da Liberdade, tradicional evento sediado anualmente em Porto Alegre que debate política, economia, cultura e temas relacionados. Neste ano, o fórum bateu recorde de inscritos, com 7 mil participantes.