Com 120 empresas interessadas em ocupar lojas do Viaduto Otávio Rocha, espaço segue sem data para abertura

Viaduto dispõe de 29 lojas. Jeff Botega / Agencia RBS

Como parte da revitalização do Viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, 29 espaços comerciais foram reformados. O consórcio Confia no Centro, que fará a gestão do local, previa abrir as lojas no início do mês de julho, mas a data será revista devido a questões burocráticas. Até o momento, os locais seguem sem previsão de ocupação.

Segundo o edital do leilão vencido em janeiro pelo consórcio formado pelo Bar Justo e pelo Café Mal Assombrado, a gestão tem 60 dias, prorrogáveis por mais 30, para colocar em funcionamento 85% das lojas. Entretanto, o prazo só passa a valer a partir da entrega das chaves, que ainda não ocorreu.

A prefeitura de Porto Alegre afirma que o processo de concessão dos espaços comerciais está em fase final de encaminhamentos técnicos e operacionais. O espaço é considerado apto para ocupação das empresas, mas passa por ajustes antes do repasse das chaves aos permissionários. A expectativa é de que esse processo seja concluído nas próximas semanas (leia nota abaixo).

Questões burocráticas, como definições sobre o valor do seguro incêndio de cada loja e vistorias finais, ainda estão pendentes. Com isso, a previsão de inauguração em julho pode atrasar, segundo a sócia do Café Mal Assombrado e sócia-permissionária do viaduto Marti Mombelli:

— Se esse processo se estender um pouco mais que abril, aí a gente vai adiar mais que julho, com certeza. Também para os empreendedores terem tempo para se estabelecerem ali, conseguirem levar tudo para lá, testar, montar equipe, mobiliário…

Seleção das empresas

A procura de interessados em ocupar as lojas do Viaduto Otávio Rocha já é quatro vezes maior do que o número de vagas disponíveis. Até o momento, 120 empresas se inscreveram para ocupar o local conhecido popularmente como “Viaduto da Borges”. O perfil dos interessados é variado, incluindo empreendedores experientes e pessoas que buscam sua primeira oportunidade no ramo.

— Tem de tudo: pessoas que já têm negócios em Porto Alegre e querem montar um novo empreendimento, que tiveram uma nova ideia só para o Viaduto, mas já tem experiência no empreendedorismo e também tem gente que quer colocar o seu primeiro negócio ali — garante Marti.

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A seleção das lojas seguirá critérios estabelecidos no edital de licitação, que prevê variedade de estabelecimentos culturais e gastronômicos. A administração do espaço fará um processo de curadoria das empresas e uma análise de documentação e viabilidade do negócio.

*com orientação e supervisão de Ramon Nunes

Nota da prefeitura de Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre informa que o processo de concessão dos espaços comerciais do Viaduto Otávio Rocha está em fase final de encaminhamentos técnicos e operacionais.

Após a conclusão das obras de restauração e recuperação estrutural, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), o espaço encontra-se apto para ocupação e na fase final de ajustes para a formalização do repasse das chaves aos permissionários, com previsão de entrega nas próximas semanas.

O modelo de concessão prevê a gestão unificada de 29 áreas, entre unidades comerciais, sanitários, depósitos e parklets, com potencial para receber diferentes atividades, como gastronomia, economia criativa e turismo, contribuindo para a revitalização e dinamização do Centro Histórico.