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Com 120 empresas interessadas em ocupar lojas do Viaduto Otávio Rocha, espaço segue sem data para abertura

Entrega das chaves ao consórcio que fará a gestão do local ainda não aconteceu, e inauguração pode ser adiada

Gabriel Dias*

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