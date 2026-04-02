Porto Alegre

Sujeito a multas
Notícia

Coleta de lixo de Porto Alegre passa a ser fiscalizada por agência reguladora 

Agergs fica responsável por monitorar trabalho de coleta e manuseio dos resíduos sólidos na Capital

Guilherme Milman

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