Coleta de lixo de Porto Alegre passa a ser fiscalizada por agência reguladora 

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana assinou o contrato com a Agergs nesta quinta-feira (2). Gustavo Garbino / PMPA

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana assinou contrato na manhã desta quinta-feira (2) com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Com isso, a Agergs passa a ser responsável por fiscalizar o trabalho de coleta e manuseio dos resíduos sólidos na Capital.

Na prática, ações como a coleta, o transporte e o tratamento estarão sujeitas a multas, caso forem registradas irregularidades. Outras prestadoras de serviço como DMAE e CEEE Equatorial já passam por esse processo.

— O objetivo final é esse: melhorar a coleta de resíduos para população, acabar com focos de lixo, limpar melhor a cidade, utilizar menos o aterro, aumentar a reciclagem, o que hoje, do jeito que os contratos são feitos, é impossível de fazer — afirmou o diretor do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker.

A presença de agências reguladoras em políticas de resíduos sólidos é exigida pelo Marco Legal do Saneamento. O objetivo da prefeitura é ter a regulação já durante a transição do processo de parceria público-privada.

— Estamos reorganizando os contratos de coleta de resíduos da cidade. Nós temos o DMLU que é o responsável pela coleta hoje, pela gestão de todos os contratos e por conta dessa reorganização e futura contratação de uma concessionária nós precisamos ter uma agência reguladora agora pra que o contrato seja fiscalizado — explicou.

PPP

Segundo a prefeitura, a documentação referente ao processo foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) em meados de março. A expectativa é de que a análise leve cerca de 90 dias.