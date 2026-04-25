Porto Alegre

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Notícia

Chamas e clarão avistados em Porto Alegre e na Região Metropolitana são de atividade no Polo Petroquímico 

Braskem, que atua na planta, afirmou tratar-se de queima controlada de eventuais gases residuais

Mathias Boni

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