Chamas e clarão avistados em Porto Alegre e na Região Metropolitana são de atividade no Polo Petroquímico 

Braskem disse que a atividade realizada nesta tarde não gerou nenhum tipo de impacto que tenha comprometido a segurança. Andressa Xavier / Arquivo Pessoal

Chamas e um grande clarão vindos da região de Triunfo chamaram a atenção dos porto-alegrenses e de moradores de cidades da Região Metropolitana entre o fim da tarde e o início da noite deste sábado (25). Contudo, segundo a Braskem, empresa que atua no polo petroquímico, o fogo avistado faz parte de uma atividade controlada.

A empresa afirmou, em nota, que “realizou a parada de três unidades do Polo Petroquímico de Triunfo, o que gerou acionamento do flare (labareda, em inglês) destas plantas”. Ainda conforme a Braskem, o dispositivo é “integralmente controlado e previsto, seguindo os mais rigorosos padrões e normas internacionais de segurança da indústria para a queima controlada de eventuais gases residuais”.

A empresa reforçou que a atividade realizada nesta tarde não gerou nenhum tipo de impacto que tenha comprometido a segurança das pessoas ou das instalações industriais. O Corpo de Bombeiros também confirmou que não foi acionado para atender nenhuma ocorrência no local.

Veja a nota completa da Braskem:

“A Braskem informa que na tarde deste sábado, (25/4) a empresa realizou a parada de três unidades do Polo Petroquímico de Triunfo”, o que gerou acionamento do flare destas plantas.

Com uma chama que pode ser vista à distância, o dispositivo de segurança flare é integralmente controlado e previsto, seguindo os mais rigorosos padrões e normas internacionais de segurança da indústria para a queima controlada de eventuais gases residuais.