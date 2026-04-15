Porto Alegre

Características físicas
Notícia

Cervo ou veado? Entenda diferenças e origem do animal que passou por eutanásia em Porto Alegre

Espécie exótica foi atacada por cães na madrugada desta quarta-feira (15) no bairro Menino Deus

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS