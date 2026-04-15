Cervo ou veado? Entenda diferenças e origem do animal que passou por eutanásia em Porto Alegre

O animal encontrado ferido no bairro Menino Deus nesta quarta-feira (15), em Porto Alegre, e que horas depois precisou passar por eutanásia devido ao quadro debilitado de saúde, suscitou dúvidas sobre sua origem. Trata-se de uma fêmea da espécie Cervus axis, grupo exótico de mamíferos pertencentes à família Cervidae. Também conhecidos como cervídeos, estes animais são herbívoros ruminantes.

Apesar de gerar confusão, "cervo" e "veado" são termos equivalentes, utilizados para denominar os animais dessa mesma família de mamíferos, conforme o professor Marcelo Alievi, do Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (Preservas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A principal diferença é em relação ao tamanho, segundo o especialista.

— Os animais considerados cervos são aquelas espécies de maior porte, normalmente europeias. Ou até o cervo do Pantanal, que é uma espécie que existe aqui no Rio Grande do Sul. Então, chamamos de cervos os animais maiores, e os veados, os animais menores. Mas, do ponto de vista técnico, todos eles são cervídeos — explica.

No Brasil, "veado" é o nome mais popular para os cervídeos nativos. A variação está mais no uso regional e cultural do termo do que em aspectos científicos.

Também conhecida como cervo-axis ou chital, essa espécie tem origem no sul da Ásia, em países como a Índia e Sri Lanka. Posteriormente, foi introduzido em partes da Austrália e Estados Unidos. Vive em florestas tropicais e subtropicais, em áreas de savana e campos abertos.

De acordo com Alievi, o animal chegou à América do Sul entre as décadas de 1920 e 1930, em fazendas de caça no Uruguai e na Argentina. A partir disso, o invadiu o Brasil pelo RS. Em 10 anos, essa é a terceira aparição da espécie em Porto Alegre, destaca o professor.

— É importante reforçar que as pessoas não podem ter essa espécie em casa. Legalmente, não pode ser criada como pet, porque não tem esse comportamento — diz Alievi.

O especialista complementa que o cervo compete com outras espécies, o que pode trazer prejuízos para a fauna nativa e, inclusive, para animais de produção – como gado –, uma vez que pode carregar doenças incomuns na região.

Animal passou por eutanásia

A fêmea foi atacada por cães durante a madrugada desta quarta-feira (15) na Rua Almirante Gonçalves, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Pela manhã, equipes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar a resgataram e a levaram ao Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (Preservas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).