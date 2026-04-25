Porto Alegre

Portas em automático
Notícia

Cenas da madrugada: como funciona o aeroporto Salgado Filho enquanto a cidade dorme

Reportagem circulou pelo Centro de Operações, pelos hangares e acompanhou o trabalho dos técnicos na pista principal  

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS