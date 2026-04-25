Cenas da madrugada: como funciona o aeroporto Salgado Filho enquanto a cidade dorme

Porto Alegre mergulha no silêncio da madrugada, e no saguão do aeroporto Salgado Filho, o tempo parece suspenso. Um passageiro solitário, numa poltrona, ajusta o casaco, o travesseiro de pescoço e procura o sono, alheio ao que acontece ao seu redor. Ele espera o primeiro voo da manhã, acreditando que o aeroporto repousa com ele. Mas, o que acontece é uma coreografia invisível. Não há um evento após o outro; há uma engrenagem onde tudo acontece ao mesmo tempo.

Perto dali, atrás de portas blindadas e cercas de alta segurança, as telas brilham com o videomonitoramento de cada canto do terminal na sala do Centro de Operações (APOC), o sistema nervoso central do Salgado Filho.

Controle 24h

Representantes de companhias aéreas e fiscais da Fraport, empresa que administra o aeroporto, debatem, em tempo real, o tabuleiro do dia seguinte. O trabalho integrado inclui revisar e organizar a planilha de voos, realizar eventuais ajustes nas escalas de portões e esteiras, além de definir em qual plataforma cada aeronave será estacionada.

— Neste local, acompanhamos tudo. Definimos onde cada avião estaciona e onde o embarque acontece. Às vezes, é necessário trocar aeronaves por motivo de manutenção, entre outras contingências, de modo a minimizar os impactos e garantir o bem-estar e segurança dos usuários do aeroporto — explica o agente Felipe Pacheco.

No mesmo setor do APOC, conhecemos também os ambientes equipados para situações de emergência envolvendo passageiros e salas de gerenciamento e resposta a crises.

"Pernoite" de aviões

Sob o vento que começa a ficar mais gelado nesse final de abril, 15 aeronaves repousam no pátio. É o "pernoite". Mas não é um sono passivo. Equipes de limpeza sobem as escadarias, enquanto técnicos realizam uma revisão técnica dos aviões.

Priscila Lavarda, oficial de turno (função conhecida como duty officer), explica o conceito de “aeronaves de pernoite”.

— As pessoas acham que o voo "nasce" em Porto Alegre, mas não. Ele sai de algum aeroporto e vai de aeroporto em aeroporto. Então, alguns vêm para fazer o pernoite, que é a última etapa deles. Em torno de 22h, chegam para pernoitar aqui. Com isso, aproveita-se o horário mais extenso para manutenções preventivas e uma limpeza mais completa.

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Eventualmente, se a aeronave exige manutenção mais crítica, é rebocada para uma área chamada de Pátio 4, onde a empresa Drayton Aerospace, instalada nos antigos hangares da Varig, realiza o serviço. Motores são abertos, testados e fechados enquanto a cidade dorme.

— No primeiro horário da manhã, ocorrem as saídas desses voos de pernoites — detalha Priscila.

3.200 metros revisados

A pista também exige monitoramento constante. Duas vistorias, uma diurna e outra noturna, são realizadas diariamente. Enquanto os aviões são revisados, equipes de inspeção percorrem os 3.200 metros de asfalto da pista principal. O foco é cirúrgico: buscam desde falhas no pavimento, no emborrachamento, excesso de vegetação até vestígios de animais. A comunicação é constante via rádio com a torre de controle. Cada centímetro precisa estar impecável antes do primeiro toque de pneus da manhã.

— São inspeções obrigatórias. Esse detalhamento inclui não apenas a pista como as taxiways (trajetos sinalizados em que as aeronaves fazem o taxiamento) — acrescenta Priscila.

Neste ínterim, Felipe Pacheco reajusta a escala de portões porque uma aeronave precisou de manutenção de última hora.

Próximo a esses hangares, um setor pouco conhecido do público: a cloaca, para onde são destinados os dejetos dos banheiros das aeronaves. Já nas proximidades de uma das cabeceiras, cinco caminhões de bombeiros permanecem posicionados e prontos para quaisquer ocorrências.

O relógio marca 3h30min. A circulação de funcionários em plena atividade na chamada área de manobras surpreende. Do lado de dentro, operários reformam o teto da praça de alimentação, aproveitando a ausência de público.

A cerração

Um dos episódios que afetam a rotina dos passageiros, especialmente ao amanhecer, é a cerração. Equipes de meteorologia, vinculadas à Aeronáutica, monitoram continuamente a situação climática. Assim que são identificadas condições adversas, os agentes do APOC são comunicados e acionam os protocolos de Low Visibility Procedures, ou Procedimentos de Baixa Visibilidade (LVP).

— Há vários equipamentos meteorológicos espalhados no nosso ‘sítio’. Quando a torre nos comunica e constatamos que se está abaixo dos índices mínimos de visibilidade, as operações são suspensas — diz Priscila.

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Quando isso ocorre, voos atrasados, suspensos ou cancelados passam a aparecer nos painéis. No mesmo instante, representantes das companhias aéreas no APOC já estão cientes e repassam à Fraport os comunicados oficiais de cada empresa.

A neblina não é o único fenômeno meteorológico capaz de interromper as operações do Salgado Filho. Conforme Priscila, a incidência de raios e ventos fortes também impactam a rotina.

— Aqui em Porto Alegre, existe uma lei que diz que se tivermos ocorrências de raios a três quilômetros do aeroporto, somos obrigados a suspender as operações de solo. O aeroporto continua operando, só que os funcionários de pátio precisam ficar resguardados embaixo da marquise ou dentro de uma sala. Então, a operação de solo é interrompida — conta.

Dependendo do tempo de paralisação, o impacto afeta vários elos da engrenagem:

As aeronaves começam a pousar e não podem ir para a posição.

Bagagens não chegam na esteira, porque o pessoal não consegue ir até a aeronave.

— O vento também interfere os pousos e decolagens, quando as rajadas vêm de lado, o que chamamos de vento de través — completa Priscila.

O fechamento do ciclo

O relógio avança. Às 4h45min, o ronco do primeiro motor corta o ar em direção a São Paulo.

Aquele mesmo passageiro que cochilava no saguão agora desperta com o sinal do embarque. Ele caminha pelo túnel, encontra sua poltrona higienizada e sente o avião taxiar por uma pista impecável. Ele olha pela janela e vê um aeroporto calmo, despertando para o dia.

Ele não faz ideia de que, para que ele pudesse descansar por algumas horas, centenas de pessoas não fecharam os olhos por um segundo sequer. O ciclo se completa: a madrugada trabalhou para que o dia pudesse voar.