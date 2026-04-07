Porto Alegre

Recantos do prédio
Notícia

Cela escondida e gato no topo: conheça os segredos do Paço Municipal de Porto Alegre

Inaugurado em 1901 e antiga sede da prefeitura de Porto Alegre, o edifício é patrimônio histórico, abriga a Pinacoteca Aldo Locatelli e se destaca pela rica ornamentação escultórica

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS