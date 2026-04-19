Porto Alegre

Santo Guerreiro
Notícia

Cavalgada homenageia São Jorge no extremo sul de Porto Alegre neste domingo

Centenas de devotos se reuniram para fazer o trajeto entre os bairros Belém Novo e Lami, na 32ª edição do evento

Adriana Irion

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