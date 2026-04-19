Cavalgada homenageia São Jorge no extremo sul de Porto Alegre neste domingo

Homenagem a São Jorge percorreu bairros Belém Novo e Lami, na zona sul de Porto Alegre. Adriana Irion / Agencia RBS

Estão abertas em Porto Alegre as homenagens a São Jorge, conhecido como o Santo Guerreiro.

Às 9h deste domingo (19), centenas de cavaleiros já se concentravam no Extremo Sul para a tradicional cavalgada coordenada pelo Templo Universal da Paz Pai Francisco de Luanda — Mestra Tala. Esta é a 32ª edição do evento.

Por volta das 10h, deram início ao trajeto entre os bairros Belém Novo e Lami, onde fica o templo e estão previstas atividades ao longo do dia.

São Jorge é o orixá Ogum nas religiões de matriz africana, como umbanda e candomblé. A festa católica ocorre na quinta-feira, dia 23 de abril, e no domingo, dia 26, na Paróquia São Jorge.

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A reunião de cavaleiros tomou as ruas e praças do bairro Lami desde cedo. Muitos participantes chegaram ainda no sábado (18) e passaram a noite acampados à beira do Guaíba.

Tiarles Queiroz Mendes, de Viamão, participa há anos da homenagem a São Jorge. Adriana Irion / Agencia RBS

Foi o caso de Tiarles Queiroz Mendes, o Gaúcho, que estava rodeado de amigos. O grupo é do Piquete Potro Sem Dono.

— Viemos de Viamão. Há 20 anos faço isso, de dormir aqui. A noite foi ótima. E agora vamos para o templo.

Os cavaleiros esperaram a chegada da Mestre Tala, responsável por conduzir a cavalgada até o Castelo Sagrado de São Jorge (Pai Ogum), no Templo Universal da Paz, no bairro Lami.

Com grande participação popular, o evento faz parte do calendário oficial de Porto Alegre. Entre os participantes estão representantes do movimento tradicionalista gaúcho, da Brigada Militar, de haras sediados no Extremo Sul e outros segmentos de fiéis de São Jorge.

Mestre Tala conduziu a cavalgada até o Castelo Sagrado de São Jorge (Pai Ogum), no Templo Universal da Paz. Adriana Irion / Agencia RBS

Depois de entrar no castelo, o grupo tem uma cerimônia de agradecimento e há intervalo para almoço. Ao longo da tarde, são previstos trabalhos religiosos em uma sessão de umbanda na qual são dados bênçãos, passes e orientações espirituais.

Destaque do evento, a Mestre Tala falou da importância da data:

— É o ano de São Jorge. A cada sete anos ele rege dentro do universo da Umbanda. Hoje, completa 34 cavalgadas, embora na pandemia duas não fizemos, mas saudamos igual, são 34 anos — disse ela. — Então, representa a união, a força, a coragem e a determinação. Nós observamos que a humanidade está perdendo o foco do amor: na família, na união, no respeito. Hoje, é um dia de muita glorificação e que Deus abençoe a todos. Eu rogo pela paz de todos e a vitória do Rio Grande do Sul, do Brasil, que a queda econômica no Sul está triste, porque está faltando amor, bondade, humildade, carinho, respeito. Eu acredito no bem, jamais no mal. Para mim, a bandeira branca é Deus. E maior que Deus não existe.

Durante o trajeto de cerca de 15 quilômetros, em vários trechos o grupo foi saudado por famílias que se reuniam tomando chimarrão para ver a cavalgada passar.

Público acompanha cavalgada em homenagem a São Jorge, em Porto Alegre. Adriana Irion / Agencia RBS

Já a 73ª edição da festa organizada pela Paróquia São Jorge, no bairro Partenon, tem atividades na próxima quinta-feira (23) e no domingo (26). O tema é Fraternidade e Moradia, tendo como lema A casa de São Jorge é casa de irmãos. Que todos tenham casa, lar, morada e coração. Vão ocorrer missas, procissões e festejos populares.

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou a programação. Confira:

Onde:

Paróquia São Jorge, na avenida Bento Gonçalves, 2948, no bairro Partenon

Programação

Quinta-feira, 23

6h às 18h - Missas de hora em hora

19h - Procissão luminosa

23h30 - Ato inter-religioso (lavagem das escadarias)

24h - Encerramento do dia

Domingo, 26