Cavalgada homenageia São Jorge no extremo sul de Porto Alegre neste domingo

Estão abertas em Porto Alegre as homenagens a São Jorge, conhecido como o Santo Guerreiro.
Às 9h deste domingo (19), centenas de cavaleiros já se concentravam no Extremo Sul para a tradicional cavalgada coordenada pelo Templo Universal da Paz Pai Francisco de Luanda — Mestra Tala. Esta é a 32ª edição do evento.
Por volta das 10h, deram início ao trajeto entre os bairros Belém Novo e Lami, onde fica o templo e estão previstas atividades ao longo do dia.
São Jorge é o orixá Ogum nas religiões de matriz africana, como umbanda e candomblé. A festa católica ocorre na quinta-feira, dia 23 de abril, e no domingo, dia 26, na Paróquia São Jorge.
A reunião de cavaleiros tomou as ruas e praças do bairro Lami desde cedo. Muitos participantes chegaram ainda no sábado (18) e passaram a noite acampados à beira do Guaíba.
Foi o caso de Tiarles Queiroz Mendes, o Gaúcho, que estava rodeado de amigos. O grupo é do Piquete Potro Sem Dono.
— Viemos de Viamão. Há 20 anos faço isso, de dormir aqui. A noite foi ótima. E agora vamos para o templo.
Os cavaleiros esperaram a chegada da Mestre Tala, responsável por conduzir a cavalgada até o Castelo Sagrado de São Jorge (Pai Ogum), no Templo Universal da Paz, no bairro Lami.
Com grande participação popular, o evento faz parte do calendário oficial de Porto Alegre. Entre os participantes estão representantes do movimento tradicionalista gaúcho, da Brigada Militar, de haras sediados no Extremo Sul e outros segmentos de fiéis de São Jorge.
Depois de entrar no castelo, o grupo tem uma cerimônia de agradecimento e há intervalo para almoço. Ao longo da tarde, são previstos trabalhos religiosos em uma sessão de umbanda na qual são dados bênçãos, passes e orientações espirituais.
Destaque do evento, a Mestre Tala falou da importância da data:
— É o ano de São Jorge. A cada sete anos ele rege dentro do universo da Umbanda. Hoje, completa 34 cavalgadas, embora na pandemia duas não fizemos, mas saudamos igual, são 34 anos — disse ela. — Então, representa a união, a força, a coragem e a determinação. Nós observamos que a humanidade está perdendo o foco do amor: na família, na união, no respeito. Hoje, é um dia de muita glorificação e que Deus abençoe a todos. Eu rogo pela paz de todos e a vitória do Rio Grande do Sul, do Brasil, que a queda econômica no Sul está triste, porque está faltando amor, bondade, humildade, carinho, respeito. Eu acredito no bem, jamais no mal. Para mim, a bandeira branca é Deus. E maior que Deus não existe.
Durante o trajeto de cerca de 15 quilômetros, em vários trechos o grupo foi saudado por famílias que se reuniam tomando chimarrão para ver a cavalgada passar.
Já a 73ª edição da festa organizada pela Paróquia São Jorge, no bairro Partenon, tem atividades na próxima quinta-feira (23) e no domingo (26). O tema é Fraternidade e Moradia, tendo como lema A casa de São Jorge é casa de irmãos. Que todos tenham casa, lar, morada e coração. Vão ocorrer missas, procissões e festejos populares.
A Prefeitura de Porto Alegre divulgou a programação. Confira:
Onde:
Paróquia São Jorge, na avenida Bento Gonçalves, 2948, no bairro Partenon
Programação
Quinta-feira, 23
- 6h às 18h - Missas de hora em hora
- 19h - Procissão luminosa
- 23h30 - Ato inter-religioso (lavagem das escadarias)
- 24h - Encerramento do dia
Domingo, 26
- 9h - Missa Solene
- 10h - Procissão oficial de São Jorge
- 12h - Festejos populares
- 20h - Missa e encerramento da festa