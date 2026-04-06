Porto Alegre

Cultura na rua
Notícia

Carla Madeira, Monja Coen e Tamara Klink: Festival Fronteiras reúne grandes nomes para debater cultura e autenticidade

Evento trará mais de 50 pensadores, nos dias 15 e 16 de maio, para o entorno da Praça da Matriz, em Porto Alegre

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