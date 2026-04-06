Carla Madeira, Monja Coen e Tamara Klink: Festival Fronteiras reúne grandes nomes para debater cultura e autenticidade

Marca do evento na edição anterior, realizada em maio de 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

O Festival Fronteiras, que será realizado nos dias 15 e 16 de maio em uma dezena palcos montados no entorno da Praça da Matriz, em Porto Alegre, confirmou a participação de mais três personalidades: a escritora mineira Carla Madeira, a missionária Monja Coen e a velejadora Tamara Klink.

No total, o evento contará com mais de 50 pensadores brasileiros e estrangeiros que vão participar de diálogos, podcasts, performances artísticas e dois shows abertos ao público ao final de cada dia. Dos espaços que serão montados para receber os participantes, seis terão acesso gratuito e quatro mediante cobrança de ingresso.

Sob o tema Cultura e autenticidade: entre a ilusão e o risco contemporâneo, o Festival Fronteiras propõe uma reflexão sobre os dilemas da busca pela autenticidade em um mundo marcado pelas aparências. Com a proposta de produzir conteúdo inédito, incluindo participações do público em diferentes momentos, o festival confirmou até agora duas dezenas de personalidades, entre elas o escritor espanhol Javier Cercas, a escritora argentina Claudia Piñero, a historiadora Lilia Moritz Schwarcz, o antropólogo Michel Alcoforado e o artista Miguel Falabella. Eles devem abordar temas como literatura, história, psicanálise, cultura, pensamento, sociedade e comportamento contemporâneo.

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Saiba mais sobre os novos nomes confirmados

Carla Madeira estreou na literatura em 2014 com o romance "Tudo é Rio", obra que superou a marca de um milhão de exemplares vendidos. O livro também recebeu o prêmio de Melhor Livro do Ano de Autores Lusófonos. Publicou ainda os romances "A natureza da mordida" e "Véspera", ambos bem recebidos pela crítica e pelo público. Com uma escrita intensa e psicológica, consolidou-se como uma das vozes mais relevantes e populares da literatura brasileira contemporânea.

estreou na literatura em 2014 com o romance "Tudo é Rio", obra que superou a marca de um milhão de exemplares vendidos. O livro também recebeu o prêmio de Melhor Livro do Ano de Autores Lusófonos. Publicou ainda os romances "A natureza da mordida" e "Véspera", ambos bem recebidos pela crítica e pelo público. Com uma escrita intensa e psicológica, consolidou-se como uma das vozes mais relevantes e populares da literatura brasileira contemporânea. Monja Coen é missionária oficial da tradição zen-budista Soto Shu, com sede no Japão, e uma das principais difusoras do Zen Budismo no Brasil. Foi ordenada monja em 1983 e realizou sua formação monástica no Japão, onde viveu por 12 anos, incluindo um período no Mosteiro Feminino de Nagoya. Nascida em São Paulo, iniciou sua vida profissional como jornalista no Jornal da Tarde. Também viveu nos Estados Unidos, onde iniciou sua prática no Zen Center of Los Angeles.

é missionária oficial da tradição zen-budista Soto Shu, com sede no Japão, e uma das principais difusoras do no Brasil. Foi ordenada monja em 1983 e realizou sua formação monástica no Japão, onde viveu por 12 anos, incluindo um período no Mosteiro Feminino de Nagoya. Nascida em São Paulo, iniciou sua vida profissional como jornalista no Jornal da Tarde. Também viveu nos Estados Unidos, onde iniciou sua prática no Zen Center of Los Angeles. Tamara Klink é velejadora, escritora e estudante de arquitetura naval com formação em Nantes, na França. Desde a infância, teve sua trajetória marcada pelas viagens marítimas em família, incluindo expedições à Antártica. Aos 24 anos, realizou sua primeira viagem solo pelo Mar do Norte a bordo de seu próprio veleiro, o Sardinha. Paralelamente à navegação, desenvolveu a escrita como forma de registrar suas travessias e reflexões. Os textos transitam entre poesia, prosa e crônicas de viagem, além de narrativas visuais e conteúdos multimídia.

O Festival Fronteiras tem apresentação do Governo do Estado do RS e patrocínio master Banrisul Mastercard, Corsan, Rio Grande Seguros e Icatu Seguros. Conta com patrocínio acadêmico da Unisinos e patrocínio de Unimed, Sulgás, Crown, PWC e Sebrae. Tem apoio institucional da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça do RS. A realização é da Delos Bureau, uma empresa do Grupo DC Set, com promoção do Grupo RBS.

SERVIÇO

Data: dias 15 e 16 de maio.

Local: entorno da Praça da Matriz, centro de Porto Alegre.

Ingressos: lote promocional limitado, com acesso para os dois dias, a partir de R$ 375.

Onde comprar: no site do festival